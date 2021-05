Stadt Luzern Demonstrantinnen und Demonstranten ziehen anlässlich des «Walk of Care» durch Luzern Der 12. Mai ist der Tag der Pflege. Um auf die Anliegen von Menschen in Pflegeberufen aufmerksam zu machen, marschierten am Mittwochabend über 100 Personen durch die Stadt Luzern. Sandra Peter 12.05.2021, 20.10 Uhr

Am Mittwoch, 12. Mai, ist Tag der Pflege. Die Sektion Zentralschweiz des Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK - Zentralschweiz rief für diesen Tag zu einem Marsch durch die Stadt Luzern auf. Der «Walk of Care» startete am Mühleplatz: