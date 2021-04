Stadt Luzern Der Grünen-Präsident gibt sein Amt ab – ein Co-Präsidium soll's werden Die Partei erhält nach dreieinhalb Jahren eine neue Führung. Die Wahl findet am 11. Mai statt. 13.04.2021, 14.18 Uhr

(zgc) Bei den Grünen der Stadt Luzern kommt es zum Wechsel an der Parteispitze. Der Hintergrund: Der bisherige Präsident Martin Abele und die Vizepräsidentin Heidi Rebsamen werden an der Jahresversammlung vom 11. Mai von ihren Ämtern zurücktreten. Beide hatten diese Anfang 2018 angenommen, wie es in einer Medienmitteilung der Partei heisst.

Christa Wenger (57). Bild: PD

Gemäss Medienmitteilung soll künftig das Parteipräsidium zu zweit gehalten werden. Die Grossstadträtin Christa Wenger (57) und Elias Steiner (32) stellen sich zur Wahl in ein Co-Präsidium.

Elias Steiner (32). Bild: PD

Das langjährige Parteimitglied Christa Wenger ist seit 2017 nationale Delegierte der Grünen Luzern und wurde im März 2020 in den Grossstadtrat gewählt, wo sie Mitglied der Geschäftsprüfungskommission ist. Die ausgebildete Ergotherapeutin bringt Erfahrungen als Dozentin, Unternehmerin und Geschäftsführerin mit.

Der Entwicklungsökonom Elias Steiner ist seit 2019 aktiv bei der Partei und engagiert sich sowohl im städtischen wie auch im kantonalen Vorstand. Nach Abschluss seines Doktorats führt er in einem kleinen Pensum seine Lehrtätigkeit in Luzern fort, arbeitet aber hauptsächlich an der Universität Zürich in der Qualitätsentwicklung.