Gütsch-Besitzer Kirill Androsov über seine Pläne in Luzern

Stadt Luzern Der neue «Gütsch»-Besitzer Kirill Androsov im Interview: «Es war ein emotionaler, spontaner Kauf» Der russische Investor Kirill Androsov ist der neue Besitzer des «Château Gütsch». Am Mittwoch hat er sich und seine Pläne in Luzern vorgestellt. Simon Mathis 14.07.2021, 19.21 Uhr

Der russische Geschäftsmann Kirill Androsov vor dem Château Gütsch.

Bilder: Pius Amrein (Luzern, 14. Juli 2021)

«Grüezi mitenand.» Mit diesen Worten begrüsste Kirill Androsov die Besucher der heutigen Pressekonferenz im Château Gütsch. Der 48-jährige Russe ist der neue Besitzer des malerischen Schlösschens in der Stadt Luzern. Der schweizerdeutsche Einstieg wirkte wie eine Bekräftigung des Versprechens, das Haus wieder näher an die Stadtluzerner Bevölkerung zu rücken.

Androsov erläuterte vor den Medien, was seine Zukunftspläne für das «Gütsch» sind – in klaren, bedachten, ernsthaften und englischen Sätzen. Wir haben nach der Pressekonferenz mit dem Geschäftsmann gesprochen.

Kirill Androsov, Sie sind seit gut einem Monat Besitzer des Château Gütsch. Was verbindet Sie mit der Schweiz und mit Luzern?

Kirill Androsov: Obwohl ich vor allem in Singapur und Moskau lebe, habe ich die Schweiz ungefähr fünfzig Mal besucht, das erste Mal vor gut zwanzig Jahren zum Skifahren in Interlaken. Alle grossen Städte des Landes sind mir bekannt, aber nach Luzern zog es mich immer am stärksten. Von allen Schweizer Städten finde ich diese hier die schönste. So kam es mehrmals vor, dass ich von Genf hierhergefahren bin, um die Ruhe zu geniessen.

Haben Sie bei Ihren Besuchen im Hotel Gütsch übernachtet?

Nein. Tatsächlich habe ich von Dienstag auf Mittwoch zum ersten Mal hier übernachtet. Das Schloss ist mir bei meinen früheren Besuchen aber immer wieder aufgefallen.

Weshalb haben Sie das «Gütsch» gekauft?

Dazu muss ich etwas ausholen: Ich bin erster Linie Investor – von meinem Hintergrund und von meinem Mindset her. Wer investiert, muss sich an bestimmte Regeln halten. Eine davon ist, sich nicht in seine Wertanlagen zu verlieben. Hier in Luzern habe ich diese Regel gebrochen. Ich habe mich in das Gütsch verliebt. Der Kauf war eine emotionale und spontane Entscheidung. Dinge, die man liebt, kann man kaufen. Solange man sie aber liebt, kann man sie nicht wieder verkaufen. Einer Business-Logik läuft das zwar zuwider, für dieses Objekt mache ich aber eine Ausnahme.

Ihr Kauf war aber sicher nicht nur emotional.

Natürlich nicht. Da stecken auch geschäftliche Gedanken dahinter. Ein Schlösschen in einem der sichersten und stabilsten Länder der Welt; eine beständigere Wertanlage kann ich mir kaum vorstellen.

Wie sind die Verkaufsgespräche mit Vorbesitzer Alexander Lebedev abgelaufen?

Das ging sehr speditiv über die Bühne. In Moskau vernahm ich das Gerücht, dass Lebedev die Immobile verkaufen will. Ich bin dann kurz entschlossen auf ihn zugegangen. Da wir beide Geschäftsmänner sind, wurden wir uns schnell einig.

Kirill Androsov auf der Terrasse des «Gütsch», im Hintergrund die Stadt Luzern.

Was wollen Sie auf dem «Gütsch» erreichen?

Ich will, dass das «Gütsch» wieder stärker in die Wahrnehmung der Stadtluzerner rückt. Es soll wieder zur Stadt gehören. Wir wollen die Tradition des Schlosshotels aufrechterhalten, aber moderner und cooler werden. Auch wünsche ich mir, dass das Hotel schwarze Zahlen schreibt. Dieser Gewinn soll jedoch nicht in meine Taschen fliessen, sondern weiter ins Hotel investiert werden.

Wie häufig werden Sie künftig in Luzern sein?

Sicherlich häufiger als früher. Jetzt habe ich einen guten Grund, regelmässig die Stadt zu besuchen – und muss mich auch nie mehr fragen, wo ich übernachten soll. (lacht)

Interessieren Sie sich dafür, in der Schweiz oder in Luzern weitere Investitionen zu tätigen?

Das «Gütsch» ist meine erste Investition in der Schweiz. Da ich nun stärker in Luzern verankert bin, werde ich tatsächlich die Augen offenhalten und mich nach Gelegenheiten umschauen.

Sie haben am Dienstag mit dem Stadtpräsidenten Beat Züsli und Vertretern von Luzern Tourismus gesprochen. Wie ist Ihr Eindruck?

Diese Gespräche waren angenehm und nützlich. Ich wollte vor allem zuhören und verstehen, was die lokalen Bedürfnisse sind. Ich bin froh, dass sich meine Pläne grundsätzlich mit jenen der Stadt decken. Das ist eine gute Grundlage für die künftige Zusammenarbeit.

Das «Gütsch» unter Alexander Lebedev scheint nie so wirklich in Luzern angekommen zu sein. Was wollen Sie besser machen?

Ich will mir kein Urteil darüber erlauben, wie Alexander Lebedev mit dem «Gütsch» umgegangen ist. Dieses Kapitel ist abgeschlossen. Was ich betonen will: Ich werde ernsthaft und zielstrebig darauf hinarbeiten, dass das Restaurant und das Hotel erfolgreich sind und dass sich die Einheimischen im Château Gütsch wohlfühlen. Wenn ich das erreicht habe, bin auch ich glücklich.