Stadt Luzern Der politische Druck auf Airbnb erhöht sich wieder SP, Grüne und GLP der Stadt Luzern wollen den Online-Wohnungsvermittler Airbnb stärker regulieren. Sie bringen eine jährliche Vermietungsgrenze von 90 Tagen ins Spiel. Simon Mathis 15.12.2020, 12.07 Uhr

Auf der Plattform Airbnb können private Anbieter Wohnungen vermieten. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Beim Luzerner Stadtrat sind zwei dringliche Motionen eingegangen, die eine stärkere Regulierung des Online-Wohnungsvermittlers Airbnb fordern. «Um der Verdrängung der hiesigen Bevölkerung aus ihren Wohnungen entgegenzuwirken, muss die Umnutzung von Wohnungen oder ganzer Liegenschaften für professionelle Kurzzeitvermietungen planungsrechtlich gestoppt werden», schreibt etwa die SP Stadt Luzern. Die Sozialdemokraten schlagen vor, die maximale Zeit, an denen eine Wohnung professionell und kurzzeitig vermietet werden darf, jährlich auf 90 Tage zu beschränken.

Diese Massnahme sei bereits in mehreren europäischen Tourismusdestinationen umgesetzt worden – zum Beispiel in Genf. Die SP weist darauf hin, dass es auch Ausnahmen für diese Regelung geben könnte; etwa in der Tourismus- und der Landwirtschaftszone.

GLP und Grüne schlagen eine moderatere Massnahme vor: Zweitwohnungen, die für mehr als 90 Tage pro Jahr an Dritte vermietet werden, sollen der Baubewilligungspflicht unterliegen. Zur Erläuterung: Laut kantonalem Baurecht braucht es auch für eine Nutzungsänderung eine Baubewilligung. Von dieser Regelung ausnehmen wollen GLP und Grüne Zweitwohnungen in der Tourismus- und Landwirtschaftszone. Auch für Wohnungen, die im selben Haus liegen, in dem der Eigentümer seinen Hauptwohnsitz hat, soll die Regel nicht gelten. Die Baubewilligung könne erteilt werden, wenn dadurch der Anteil dieser bewilligungspflichtigen Zweitwohnungen im jeweiligen Quartier nicht 1 Prozent der gesamten Wohnungen überschreitet.

Airbnb zahlte heuer fast 100'000 Franken an Abgaben

Der Luzerner Stadtrat wird sich am 17. Dezember mit diesen beiden Motionen beschäftigen. Bereits beantwortet hat die Exekutive eine Interpellation der SP, die mehrere Fragen zum Umgang mit Airbnb in den Raum stellt. Der Stadtrat hält darin fest, dass seit Januar 2020 eine Vereinbarung zwischen Airbnb und den Tourismus-Organisationen des Kantons Luzern bestehe. Der genaue Inhalt dieser Vereinbarung ist vertraulich, sieht aber vor, dass Airbnb touristische Abgaben bei Buchungen über ihre Plattform erhebt. Diese Abgaben überweist Airbnb quartalsweise an die Luzern Tourismus AG.

Der Luzerner Stadtrat legt auch Zahlen vor. Diese zeigen, dass Airbnb in den ersten drei Quartalen 2020 insgesamt 98'400 Franken Abgaben geleistet hat. Diese Summe setzt sich zusammen aus Kurtaxen (53'700 Franken), öffentlichen Beherbergungsabgaben (14'900 Franken) und Logiernächten (29'800 Franken).

Für die Kontrolle der Vermietungsaktivität von Airbnb muss die Stadt Luzern Geld in die Hand nehmen. Das Steueramt und das Finanzinspektorat nehmen nämlich regelmässig Recherchen und Abklärungen vor. 2018 kostetet dies die Stadt 40'000 Franken, 2019 waren es 45'000 Franken. Die Exekutive rechnet jedoch damit, dass die nun geltenden direkten Abgaben die Kosten erheblich vermindern werden.

