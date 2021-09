Stadt Luzern Der Rhynauerhof an der Obergrundstrasse ist auf Identitätssuche Im Herrenhaus finden regelmässig Veranstaltungen statt. Nach zahlreichen Wechseln im Trägerverein folgt eine Neuausrichtung: Vermehrt sollen Frauen im Zentrum stehen, die Esoterik rückt in den Hintergrund. Sabina South 25.09.2021, 05.00 Uhr

Seit 1839 steht das stattliche Herrenhaus Rhynauerhof auf dem grosszügigen Grundstück an der Obergrundstrasse 97 in Luzern. 1937 wurde die Villa vom Städtischen Frauenbund erworben, nun schlägt der Verein ein neues Kapitel auf: aus dem Beinamen «Rhynauerhof. Zentrum für Selbstsorge» wird «Rhynauerhof. Frauen* im Zentrum».

Im Schatten der ausgewachsenen Bäume tummeln sich am Montagnachmittag eine Handvoll Mütter und Väter mit ihren Babys und Kleinkindern. «An drei Nachmittagen findet hier das Chinderkafi statt, wo sich Erwachsene austauschen und Kinder zusammen spielen können», sagt Judith Dörflinger. Seit Dezember 2020 ist die ehemalige SP-Grossstadträtin neue Vorstandspräsidentin des Vereins «Rhynauerhof. Frauen* im Zentrum».

Judith Dörflinger, Präsidentin des Vereins, vor der Villa Rhynauerhof an der Obergrundstrasse.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. September 2021)

Fast der ganze Vorstand trat zurück

Lange Zeit mussten aufgrund der Pandemie die Rhynauerhof-Tore geschlossen bleiben. «Gleichzeitig hat sich hinter den Kulissen ein neues Team mit neuem Vorstand und neuer Geschäftsstelle eingearbeitet», sagt Dörflinger. Die Veränderungen hatten im Juni 2020 begonnen, als beinahe alle Vorstandsmitglieder an der Generalversammlung ihren Rücktritt bekanntgaben. «Der neu gewählte Vorstand hat die Chance des Neuanfangs genutzt, um Bedürfnisse zu ermitteln, Strukturen zu hinterfragen und die Identität des Rhynauerhofs neu auszuloten», so Dörflinger. «Unter anderem bildeten wir eine Findungsgruppe mit dem Ziel, die Ausrichtung und das Angebot des Vereins im Dialog mit den Mitgliedern zu überarbeiten.»

Judith Dörflinger im Innern des Rhynauerhofs.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. September 2021)

Der laufende Prozess der Selbstreflexion wurde im aktuellen Halbjahresprogramm aufgenommen, so Dörflinger. «Wir setzten einen Schwerpunkt mit dem Thema ‹Geschlechtsidentität›: Welche Rollen kommen Frauen in der Gesellschaft und im Privaten zu? Welche Bedürfnisse haben sie? Und was ist überhaupt eine Frau?» Fragen, die unter dem vorgängigen Vereinsnamen «Rhynauerhof. Zentrum für Selbstsorge» eher weniger Platz gefunden hatten. Das Veranstaltungsprogramm habe sich zu eng gesteckt angefühlt, mit vorwiegend esoterischer Ausrichtung. Eine Handvoll dieser Angebote findet sich auch heute noch im Programm wie beispielsweise der Räucherabend.

Mit Veranstaltungen und offenen Treffen wie «Klatsch und Garn» (Lismiabig), «Die Erschöpfung der Frauen» (Lesung) und «Von der Rolle» (Filmabend) sollen nun jedoch Frauen wieder vermehrt ins Zentrum der Vereinsarbeit rücken. Das aktuelle Veranstaltungsangebot zeigt sich geöffnet und breiter gefächert. Das soll auch in Zukunft so bleiben. «Offen ist die Villa für alle Geschlechter, Altersgruppen, Religionen und Ethnien, auch wenn die Frauen* im Zentrum stehen», betont Dörflinger zum Schluss.

www.rhynauerhof.ch