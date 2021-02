Stadt Luzern Der Stadtrat bleibt hart: Die Soldatenstube wird abgebrochen, die «Familie Eichwäldli» muss das Gebäude verlassen Der Luzerner Stadtrat folgt dem Wunsch des Parlaments nicht: Er hält am Rückbau-Entscheid fest und verlangt von den Bewohnern, die alte Soldatenstube bis am 15. Februar zu räumen. Simon Mathis 05.02.2021, 15.42 Uhr

An die Demonstration für den Erhalt der alten Soldatenstube beteiligten sich rund 350 Personen. Bild: Urs Flüeler (Luzern, 30. Januar 2021)

Eine weitere Kehrtwende im Fall Eichwäldli: Der Luzerner Stadtrat hat entschieden, die alte Soldatenstube am Murmattweg 2 abzubrechen. Dies, obwohl sich am Donnerstag das Stadtluzerner Parlament dafür ausgesprochen hat, das Gebäude noch solange zu erhalten, bis konkrete Pläne für die Nutzung des Areals am Murmattweg 2 vorliegen.

«Die Prüfung aller massgeblichen bautechnischen, rechtlichen, wirtschaftlichen und kulturpolitischen Aspekten ergab keinen Hinweis darauf, dass ein Zurückkommen auf den Rückbau-Entscheid gerechtfertigt wäre», schreibt die Exekutive am Freitagnachmittag in einer Mitteilung. Deshalb halte man am Rückbau fest. Die Bewohner, die sich «Familie Eichwäldli» nennen, müssen die Soldatenstube bis 15. Februar verlassen, fordert der Stadtrat.

Laut Stadtrat zeigen die in den vergangenen zwei Jahren veranlassten Untersuchungen und Abklärungen ein deutliches Bild: «Die Soldatenstube ist statisch und baulich in einem sehr schlechten Zustand.» Auch die neusten im Dezember 2020 gemachten Messungen zeigen, dass sich das Gebäude wegen des schlechten Baugrundes und des Grundwassers trotz der 2019 realisierten Stabilisierungsmassnahmen immer noch bewegt.

Abgabe im Baurecht juristisch schwierig

Am Donnerstagabend zeigte sich die «Familie Eichwäldli» in einer Mitteilung noch zuversichtlich und gesprächsbereit: Die kurzfristige Verlängerung der Frist bis am 15. Februar verstanden die Bewohner als Einladung vonseiten Stadt, «uns rasch auf die Suche nach einer gemeinsamen Lösung zu machen». Sie verwiesen erneut auf die Möglichkeit, das Gebäude im Baurecht zu übernehmen. Und betonten, nach wie vor bereit zu sein, die Kosten für die nötigen Erhaltungsmassnahmen selbst zu übernehmen.

«Trotz allem besteht weiterhin die Hoffnung, dass nach dem heutigen

Parlamentsvotum offene Gespräche für eine längerfristige Vereinbarung

stattfinden können.»

Diese Hoffnung hat der Stadtrat nun enttäuscht. Die «Familie Eichwäldli» verweist auf ein bisher internes Rechtsgutachten, das die Exekutive am Donnerstag veröffentlicht hat. Die Gutachter kommen darin zum Schluss, dass die Stadt Luzern als Eigentümerin mit einem Baurechtsvertrag durchaus bestimmte Verantwortlichkeiten auf die Bewohner übertragen könnte.

Allerdings weisen die Autoren auf rechtliche Unsicherheiten hin. So könne nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass «die Stadt Luzern aus dem Baurechtsvertrag haften könnte, wenn sich ein Bewohner oder Baurechtsnehmer beim Einsturz des Gebäudes verletzt oder gar verstirbt». Auch möglich sei eine Haftung gegenüber Dritten, die nicht Teil eines allfälligen Baurechtsvertrages sind.

Schliesslich wäre die Stadt aus öffentlich-rechtlicher Sicht ohnehin verpflichtet, die Sanierungspflicht zu überwachen und zu vollstrecken. Die Stadt könne also «nicht die vollständige Verantwortung and die Baurechtsnehmer abgeben und diese vollständig frei und eigenverantwortlich gewähren lassen».