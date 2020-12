Stadt Luzern Der Unternehmer Heinz Marti sucht den Kollektiv-Spirit – und bald eine neue Spielwiese Viele Menschen haben schon in den Räumlichkeiten von Sinnlicht in Luzern gefeiert. Der Motor dahinter ist Heinz Marti. Der Mann hat Ideen und macht. Pirmin Bossart 15.12.2020, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heinz Marti war bereit. Ein Jahr hat er daraufhin gearbeitet, Konzepte für Brandschutz und Sicherheit realisiert und die Bewilligung erhalten, dass sich 1100 Personen auf seinem Gelände und in seinen Räumlichkeiten aufhalten können. «2020 wäre das beste Jahr gewesen», sagt Heinz Marti, «aber dann kamen die Absagen.» Seit Corona läuft nichts mehr. Der Event-Tanker lief auf Grund.

Heinz Marti, Betreiber des Lokals Sinnlicht an der Industriestrasse in Luzern. Bild: Pius Amrein (30. November 2020)

«Wir haben viel investiert letztes Jahr, und jetzt kommt nichts zurück. Ich lebe bereits von der Substanz», sagt Marti. Es sei eine Katastrophe. Aber Marti hat weder Lust noch Zeit zum Jammern. «Ich bin froh um jeden Franken, der irgendwie reinkommt.» Er ist weiter am Rotieren, entwickelt neue Ideen, organisiert. Das Klingeln des Natels ist ein ständiger Begleiter.

Seine neueste Idee sind Pop-up-Stores in Ladenlokalen und Geschäften, die vorübergehend leer stehen. «Wir können Ladenflächen, die frei werden, sofort mit unseren Gegenständen, Möbeln und Vintage-Objekten füllen und sie dem Publikum zum Verkauf anbieten.». Marti will diese kurzfristigen Stores wie Hofläden konzipieren. «Es gibt kein Verkaufspersonal. Die Leute können herumschauen, vielleicht etwas kaufen und in Eigenregie bezahlen, sei es bar in eine Kasse oder digital an einer Twint-Station. Ich bin natürlich darauf angewiesen, dass sich Vermieter für diese Idee begeistern können.»



Feiern im Vintage-Style

Das Areal an der Industriestrasse in Luzern ist die letzte grosse Zwischennutzungs-Brache in der Stadt, wo ein unternehmerischer Freigeist wie Heinz Marti sich austoben und die Öffentlichkeit an seinen Angeboten teilhaben lassen kann. Hier wuchert ein charmantes Ambiente aus grossen Räumen, kleinen Nischen, Werkstätten, verwinkelten Treppen, Pflanzengarten und Kellerlokalitäten.

Bild: Pius Amrein (30. November 2020)

Die Räumlichkeiten mit ihrem shabby chic- und Vintage-Style verwandeln sich permanent. Hier können Leute ihren Geburtstag oder ihre Hochzeit feiern, ein Firmenessen durchführen, Workshops und Meetings veranstalten.

Marti, der seit bald 25 Jahren an der Industriestrasse mit seiner Firma Sinnlicht GmbH Leuchten konzipiert und herstellt, begann vor ein paar Jahren in seinen Räumen mit ersten kulturell geprägten Veranstaltungen und kommerzielleren Events. Der Geschäftszweig wurde schnell interessant. Mit dem Ferientag Schweizer Tourismus Unternehmen fand 2018 der erste grosse Anlass mit über 1100 Personen statt. Unternehmen wie Bucherer, CSS oder Suva haben seitdem in den Sinnlicht-Lokalitäten ihre Anlässe durchgeführt. Auch das Glücklich Festival oder die hauseigene Designermesse «Wauw» werden alljährlich auf dem Areal veranstaltet.

Marti musste nie gross werben, der Charme der Räumlichkeiten und der unkomplizierte Service haben sich herumgesprochen. Die spannend dekorierten Lokalitäten, in denen gegessen, getanzt und gefeiert wird, sind gleichzeitig Ausstellungs- oder Produktionsräume von Sinnlicht und Vintage Bazaar. «Bei uns gibt es kein Lager», sagt Marti, «Das Lager sind die Ausstellungen, in deren Ambiance sich wiederum Menschen treffen und begegnen können». Marti hat sein Lichttechnik- und Brocante-Imperium kontinuierlich ausgedehnt. Begonnen hatte er mit einem Raum von 50 Quadratmetern. Heute ist er der grösste Mieter auf dem Areal und hat vier Untermieter.

Areal als Spielwiese

Als Jugendlicher war Marti mit Wanderdiscos unterwegs und sorgte für die bunten Lichter zu den rockigen Klängen. «Deswegen wurde ich Elektromonteur». Seine Eltern führten während 30 Jahren an der Bundesstrasse ein Lederwarengeschäft, das er dann in ein Lichtgeschäft umwandelte und selber ein paar Jahre führte. 2002 gründete er die Sinnlicht GmbH. Sie gestaltet Lichtkonzepte und entwickelt besondere Leuchten für Private, Firmen und Gastrobetriebe oder entwirft und installiert Weihnachtsbeleuchtungen für Gemeinden.

Bild: Pius Amrein (30. November 2020)

Aus zusammengekauften Beständen von ehemaligen Leuchtfirmen verfügt die Sinnlicht inzwischen über ein grosses Lager an Materialien, Vintage-Objekten und Ersatzteilen. «Damit bauen wir unsere speziellen Leuchtobjekte», sagt Marti. «Wir haben die coolen Sachen.» Seine Frau Anda führt auf dem Gelände den Vintage Bazaar und mit Majasdeko ein eigenes Innenarchitekturgeschäft. Sie produziert Lampenschirme, druckt mit Blockprinttechnik Stoffe und Papier, produziert Fliesen und Kerzen, baut aus Glaswaren Leuchten und Accessoires, ist für die Gärtnerei zuständig und unterhält den Vintage-Garten im Lido. «Alles in allem ist sie die treibende Kraft in der Entwicklung neuer Produkte.»

Es ist schwierig, das unternehmerische Portfolio von Marti auf einen Punkt bringen zu wollen. Fest steht nur, dass der Mann ständig daran ist, Fäden zu knüpfen, Leute zusammen zu bringen, Ideen auszuhecken und Projekte anzureissen. Trotzdem verweist er immer auf das kollektive Miteinander, ohne das er nicht funktionieren könnte. «Ich habe immer wieder Leute getroffen, die ähnlich denken, mich unterstützen und gemeinsam etwas erreichen wollen.» Auch bei Sinnlicht entstehen die Kreationen im Team. «Die Industriestrasse ist meine Spielwiese. Die Stadt hat mich immer machen lassen. Ich konnte vieles ausprobieren.»

Überbauung ab 2022

Ab 2022 soll das heute bunt genutzte Areal von der Kooperation Industriestrasse Luzern überbaut werden. Fünf Wohnbaugenossenschaften realisieren dort mit drei Architekturteams und in zwei Etappen eine Überbauung mit erschwinglichem Wohnraum und einem Angebot von Kleingewerbe und Kultur. Marti ist sich bewusst, «dass hier nächstens die Bagger auffahren» und er eine neue Spielweise finden muss für seine Ideen und Projekte. «Ich träume von einem ‹Village› mit Machern aus Gewerbe und Kultur, wo ich zusammen mit Leuten wieder etwas bewegen kann. Optimismus hilft.»

Weihnachts-Vintage Bazaar, Industriestrasse 15, Luzern bis 24. Dezember 2020, Weihnachtsschmuck, Geschenke, Leuchten, Trouvaillen und mehr.

Weitere Informationen: www.vintage-bazaar.ch