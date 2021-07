Stadt Luzern Die alten Stühle beim Pavillon erstrahlen in neuem Glanz Das über 100-jährige Mobiliar wurde für 156'000 Franken restauriert. Am Donnerstag fand eine kleine Einweihungsfeier statt – bei strömendem Regen. Stefan Dähler 08.07.2021, 19.46 Uhr

Die frisch restaurierten historischen Stühle beim Musikpavillon. Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. Juli 2021)

Im Jahr 1908 wurden sie angefertigt: Die 272 Stühle, die jeweils von Frühling bis Herbst am Luzerner Kurplatz stehen. Gemeinsam mit dem denkmalgeschützten Musikpavillon, den Baumkübeln, Brunnen oder den Jugendstil-Leuchten bilden sie «ein Gesamtkunstwerk von erheblichem künstlerischem, historischem und heimatkundlichem Wert», wie dem kantonalen Denkmalverzeichnis zu entnehmen ist.

In den vergangenen Monaten wurden die Stühle total-restauriert, wie die Stadt mitteilt. Am Donnerstagabend fand eine kleine Einweihungsfeier statt – bei strömendem Regen.

Restaurator Werner Villiger, die kantonale Denkmalpflegerin Cony Grünenfelder und Stadtrat Adrian Borgula (von links) bei den Stühlen. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 8. Juli 2021)

Stadtrat Adrian Borgula (Grüne) sprach bei seiner kleinen Rede dementsprechend mit einem Augenzwinkern von einer «Einwasserung». Es handle sich bei der Baugruppe am Kurplatz um «ein wunderbares Ensemble, das wir so erhalten wollen». Das bedeute, dass dort auch kein neues Theatergebäude entstehen soll, sagte Borgula in Anlehnung auf eine entsprechende Projektidee, die vom Luzerner Stadtrat abgelehnt wird (wir berichteten).

Mehrere Partner beteiligten sich an den Kosten

Die Kosten für die Restaurierung betrugen 156'000 Franken und wurden von Luzern Tourismus, der kantonalen Denkmalpflege, der Albert Koechlin Stiftung sowie der Stadt gemeinsam getragen. Die aus Eschenholz und Schmiedeeisen hergestellten Stühle seien zwar regelmässig repariert und unterhalten worden, doch nach über 100 Jahren sei die Generalüberholung unumgänglich gewesen, wie die Stadt schreibt. Die Stühle seien verbogen, teilweise kaputt gewesen, führte Borgula an der «Einwasserung» aus.

Mit den Arbeiten habe man die Kunstschlosserei Werner Villiger aus Bünzen AG beauftragt. Borgula bedankte sich bei der Firma, die praktisch einzige in der Schweiz, die fähig sei, solche Aufträge auszuführen. Es seien 9000 Schrauben und 4550 neue Latten verwendet worden. Um diese Latten in ihrer ursprünglichen Form herstellen zu können, sei ein spezielles Hobelmesser angefertigt worden. Der «ursprüngliche Farbton» sei in Absprache mit der kantonalen Denkmalpflege definiert worden, schreibt die Stadt in der Mitteilung.