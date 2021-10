Stadt Luzern Auf der Bergstrasse erhalten die Parkplätze einen wasserdurchlässigen Belag Der Stadtrat will Grünflächen und entsiegelte Parkplätze realisieren. Das Parlament muss dafür noch einen Kredit von 1,4 Millionen Franken bewilligen. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 25.10.2021, 05.00 Uhr

An der Bergstrasse im Luzerner Hochwacht-Quartier stehen Arbeiten an. So werden Werkleitungen saniert, unter anderem die Kanalisation wegen Überlastung vergrössert, und eine Bushaltestelle hindernisfrei gestaltet. Diese Arbeiten will der Stadtrat dazu nutzen, die Bergstrasse auf dem Abschnitt zwischen den Kreuzungen mit der Brambergstrasse und der Oberen Bergstrasse zu erneuern und aufzuwerten. Dafür beantragt er beim Grossen Stadtrat einen Kredit von 1,4 Millionen Franken.

Auf dem rot markierten Abschnitt sind die Arbeiten geplant. Karte: Stadt Luzern

Insgesamt kosten die Arbeiten 3,3 Millionen Franken. Darin enthalten sind auch die Beiträge für die Werkleitungen, für die Energie Wasser Luzern (EWL) zuständig ist sowie die Bushaltestelle, die bereits mit einem früheren Kredit bewilligt worden ist. Die Arbeiten sollen in Etappen von März 2022 bis Ende 2022 durchgeführt werden, wobei die Strasse für den Durchgangsverkehr gesperrt würde.

Neues System soll Bäumen helfen

Vorgesehen ist unter anderem die Entsiegelung der Parkplätze. Dabei handelt es sich um eine Massnahme der städtischen Klimaanpassungsstrategie, wie der Stadtrat im Bericht und Antrag schreibt. Denn wenn das Wasser im Boden versickert statt einfach über die Kanalisation abzufliessen, könne es durch Verdunstung vor Ort das Umfeld kühlen. Zusätzlich würden sechs neue Bäume gepflanzt. «Dabei wird erstmals das sogenannte Stockholm-Prinzip angewandt», sagt Mobilitäts- und Umweltdirektor Adrian Borgula (Grüne). Das in Skandinavien bereits etablierte System sieht vereinfacht erklärt vor, dass im Untergrund sickerfähiges Schottermaterial eingesetzt wird. Darin können sich die Wurzeln besonders gut ausbreiten und der Baum gelangt leichter an Wasser, wodurch er besser gedeiht und gleichzeitig weniger Schäden am Strassenbelag verursacht.

«Diese Massnahmen führen zu einem angenehmeren Stadtklima und helfen zudem, bei starken Regenfällen die Entwässerungsanlagen zu entlasten»

, sagt Borgula. «Dieses Konzept der Schwammstadt, wonach möglichst viel Regenwasser vor Ort gehalten wird, wollen wir künftig im ganzen Stadtraum noch häufiger anwenden.»

Weiter sind als Verkehrsberuhigung und Sicherheitsmassnahme in die Strasse ragende Grünflächen geplant. Heute erzielten parkierte Autos bereits diesen gewollten Hindernis-Effekt. Diese Wirkung gehe aber verloren, wenn die Parkplätze leer stehen, so der Stadtrat. Mit den Grünflächen sei das künftig nicht mehr der Fall. Dafür müssten vier von insgesamt 17 Parkplätzen im betroffenen Strassenabschnitt aufgehoben werden. Für die Anwohnerschaft stünden immer noch genügend Parkplätze zur Verfügung. Anhand der verkauften Parkkarten geht der Stadtrat nämlich davon aus, dass nur ein Drittel der Parkplätze auf der Bergstrasse von Anwohnenden genutzt wird.

Bäume und Rabatte statt Pflanzentröge in der Begegnungszone

Zusätzlich soll die Begegnungszone im Bereich der Bergstrasse 19 bis 25 aufgewertet werden. Diese wurde letztes Jahr eingeführt, auf bauliche Massnahmen habe die Stadt damals aus Zeit- und Kostengründen verzichtet. Nun sollen anstelle von mobilen Pflanzentrögen Rabatten und Bäume gepflanzt werden. Beim Aufenthaltsbereich ist geplant, den Boden zu entsiegeln. Weiter werde die Strasse um einige Zentimeter angehoben, wodurch beim Eingang zur Begegnungszone eine Rampe entsteht.

Bei dieser Gelegenheit will der Stadtrat auch gleich den Belag der Bergstrasse sanieren. Zwar sei dieser noch «funktionstüchtig», wie er schreibt. Allerdings würden bald Massnahmen nötig. Eine Untersuchung habe gezeigt, dass die Belagsstärken variierten, der Untergrund schlecht tragfähig und die Fundation teils auf Frost anfällig sei. Als weitere Massnahme soll die Beleuchtung auf LED umgestellt werden. Dadurch könne Energie gespart und die Strasse gleichmässiger ausgeleuchtet werden.