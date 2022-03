Stadt Luzern «Die Dominanz des Autos begann mich zu stören»: Wie Nico van der Heiden zum Wortführer der linken Verkehrspolitik wurde Einer der amtsältesten Parlamentarier verabschiedet sich aus der Luzerner Stadtpolitik. Nico van der Heiden (SP) sagt, weshalb er so hartnäckig fürs Velo kämpfte. Robert Knobel Jetzt kommentieren 14.03.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verkehrspolitik und Stadtpolitik sind in Luzern beinahe Synonyme. Über kein anderes Thema wird so viel debattiert wie über Parkplätze, Busspuren und Velowege. Mitten drin steht Nico van der Heiden (42), einer der wichtigsten Wortführer der letzten Jahre. Er trug dazu bei, das Parkhaus Musegg und die Umfahrung Cheerstrasse zu verhindern. Er kämpfte für eine autofreie Bahnhofstrasse und für den Veloweg Freigleis. Er tat dies als Präsident von Pro Velo und vor allem als SP-Fraktionschef (2013–2018).

Nico van der Heiden auf der Bahnhofstrasse. Hier feierte er 2013 seinen grössten Erfolg (Ja zur Bahnhofstrassen-Initiative) und steckte 2022 seine grösste Niederlage ein (Nein zur Velostation). Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 9. März 2022)

Jetzt tritt van der Heiden aus dem Stadtparlament zurück. Mit fast 11 Amtsjahren gehört er zu den dienstältesten Parlamentariern. In dieser Zeit hat er nicht nur die Verkehrspolitik mitgeprägt, sondern auch seine eigene Partei. Die SP ist in den letzten zehn Jahren grösser geworden – und linker. Gab es früher noch ein starkes Mitte-orientiertes Lager in der SP-Fraktion, so geben heute junge Linke mit Juso-Hintergrund den Ton an.

Die SP sei vor allem grüner geworden, sagt Nico van der Heiden:

«Früher gab es in der SP noch Leute, die pro Auto waren – das wäre heute undenkbar.»

Die SP trat in der Verkehrspolitik der letzten Jahre zunehmend fordernd auf und dominierte die Debatte noch stärker als die Grünen. Dazu sagt Nico van der Heiden: «Man sucht in Luzern gerne den Kompromiss. Aber in der Verkehrspolitik sind Kompromisse oft nicht zielführend.» Denn am Ende seien bloss alle unzufrieden – von der Autofahrerin bis zum Fussgänger und Velofahrer.

Nico van der Heiden (links) und der damalige SP-Präsident Claudio Soldati kämpften 2013 für die autofreie Bahnhofstrasse. Bild: Pius Amrein (Luzern, 14. Mai 2013)

Nico van der Heiden selber wurde «auf dem Schulweg politisiert», wie er sagt: Als Kantischüler fuhr er jeweils mit dem Velo zur Schule. «Damals gab es so gut wie keine Velo-Infrastruktur. Da begann mich die Dominanz des Autos zu stören.»

Seit 2016 gibt es in der Stadt Luzern eine Mehrheit aus SP, Grünen und GLP – ökologische Maximalforderungen lassen sich seither leicht durchsetzen. Doch Nico van der Heiden relativiert:

«Wenn wir überborden, werden wir spätestens vom Volk zurückgebunden.»

Tatsächlich hat Links-grün in jüngster Zeit gleich zwei verkehrspolitische Abstimmungen verloren: Beim Parkplatzreglement obsiegte 2021 die moderatere, bürgerliche Variante. Und im Februar 2022 wurde die Velostation abgelehnt. Letzteres schmerzt van der Heiden ganz besonders – über die Gründe der Ablehnung könne man nur spekulieren. Bei der verlorenen Parkplatz-Abstimmung hingegen müssten die Linken schon Selbstkritik üben: «Da haben wir offensichtlich überbordet.»

Man habe aber daraus gelernt. Bei der Klima- und Energiestrategie sei man kompromissbereiter aufgetreten:

«Wir haben viele Forderungen der Bürgerlichen akzeptiert.»

Gereicht hat dies aber nicht: Die Bürgerlichen haben trotzdem das Referendum ergriffen. Das sei völlig legitim, sagt Nico van der Heiden: «Die Bürgerlichen haben inzwischen gelernt, wie man als Minderheit politisiert».

Als Parlamentarier war van der Heiden meist gerne dabei, wenn es darum ging, zusätzliche Stellen für die Stadtverwaltung zu bewilligen. Er sagt aber auch:

«Die Macht der Verwaltung ist enorm gross.»

Er ortet ein eigentliches Wissensgefälle zwischen den Fachleuten der Verwaltung und den Laien im Parlament. Bei extrem komplexen Geschäften wie einer Revision der Bau- und Zonenordnung komme man als Milizparlamentarier an seine Grenzen, sagt van der Heiden. Die Folge können Fehlentscheide sein wie etwa 2013 die Bestimmung zur Ortsbildschutzzone, die sich in der Praxis als untauglich erwies. «Das ist wohl der Preis für unser Milizsystem».

Die Wahlen 2016 brachten Luzern eine links-grüne Mehrheit. Bild von der SP-Wahlfeier mit Nico van der Heiden (Mitte). Neben ihm Stadtpräsident Beat Züsli. Bild: Philipp Schmidli

Der Politologe van der Heiden wird sich künftig auf seinen Job als Dozent an der Hochschule Luzern – Wirtschaft konzentrieren. Aus der aktiven Politik zieht er sich zurück. Auch eine Kandidatur bei den Stadtratswahlen 2024 schliesst er aus:

«Neben Beat Züsli muss die SP zwingend eine Frau präsentieren.»

Die SP habe die Frauenförderung bisher etwas vernachlässigt – auch im Parlament, wie van der Heiden bemerkt.

Tatsächlich geben bei grossen und komplexen Geschäften meist Männer den Ton an, auch bei der SP. Das ist wenig überraschend: Es sei sehr schwierig, für die beiden wichtigsten Kommissionen, die Bau- und Geschäftsprüfungskommission (GPK), weibliche Mitglieder zu finden. «Frauen interessieren sich weniger für diese Themen», so die ernüchternde Bilanz van der Heidens. Wobei gerade seine eigene Partnerin, Luzia Vetterli, eine Ausnahme darstellte: Sie war bis 2019 ebenfalls für die SP im Stadtparlament und präsidierte die GPK. Die Parteien hätten es in der Hand, die Frauenförderung richtig aufzugleisen: «Es gehört zur klassischen Parteiarbeit, für sämtliche Themen geeignete Leute – und eben auch Frauen – aufzubauen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen