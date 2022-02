In der Katholischen Kirchgemeinde Luzern kommt es zur Kampfwahl

Stadt Luzern Die Katholiken-Wahl ist so umkämpft wie noch nie Normalerweise ist man bei der Katholischen Kirchgemeinde Stadt Luzern schon froh, genügend Kandidaten für Kirchenrat und Parlament zu finden. Doch jetzt kämpfen 8 Personen um 4 Sitze im Kirchenrat. Hugo Bischof Aktualisiert 16.02.2022, 16.28 Uhr

Die Hofkirche in Luzern. Bild: Boris Bürgisser (16. Dezember 2020)

Im April wählen die Stadtluzerner Katholiken die Exekutive ihrer Kirchgemeinde neu. Um die vier wählbaren Sitze im Kirchenrat bewerben sich acht Personen. Geschäftsführer Stephan Müller sagt:

«Eine so grosse Auswahl hat es bis jetzt noch nie gegeben.»

Normalerweise gibt es nämlich bei Gesamterneuerungswahlen überhaupt keine Auswahl – mangels Gegenkandidaturen wird der Kirchenrat jeweils in stiller Wahl gewählt. Kampfwahlen gab es einzig bei Ersatzwahlen: Letztmals 2016, als sich die ehemalige Kantonsrätin der Grünen, Sibylle Lehmann, gegen den konservativen Mitbewerber Philipp Wilhelm durchsetzte.

Es kandidieren auch bekannte Namen

Nun aber kämpfen wie erwähnt acht Personen um den Einzug in den Kirchenrat. Als einzige Bisherige tritt Susanna Bertschmann wieder an. Alle anderen sind neu. Darunter sind auch Personen, die bereits politisch aktiv sind: André Bachmann (Präsident des Gemeindeverbands LuzernPlus), Urban Frye (Grüner Kantonsrat) und Michael Zeier-Rast (Mitte-Grossstadtrat). Weiter bewerben sich der Ökonom Christian Brantschen, der Theologe Fabian Pfaff, die Juristin Stephanie Plersch Jurt und die Payroll-Expertin Marianne Widmer.

André Bachmann, Präsident Gemeindeverband LuzernPlus

Urban Frye, Kantonsrat Grüne

Michael Zeier-Rast, Grossstadtrat Mitte

Kirchenrat: Vier von fünf sind wählbar Der Kirchenrat ist die Exekutive der Katholischen Kirchgemeinde Stadt Luzern. Sie besteht aus fünf Personen. Vier davon werden von den Gemeindemitgliedern gewählt. Die fünfte Person wird direkt von den Pfarreien delegiert. Dieses Amt hat derzeit Pastoralraumleiter Thomas Lang inne, der für eine weitere Legislatur zur Verfügung steht. Auch Susanna Bertschmann tritt wieder an. Nicht mehr kandidieren werden Herbert Mäder (seit 2006), Sibylle Lehmann (seit 2016) und Armando Wigger (seit 2018). Wie Urban Schwegler, Sprecher der Kirchgemeinde, sagt, tritt Herbert Mäder altershalber zurück. Bei Sibylle Lehmann seien persönliche Gründe, bei Armando Wigger berufliche Gründe für den Rücktritt verantwortlich.

«Es ist phänomenal, was unsere Liste ausgelöst hat»

Urban Frye, André Bachmann und Marianne Widmer sind zurzeit noch Mitglied im 30-köpfigen Kirchenparlament. Nachdem Ende 2021 bekannt geworden war, dass im Kirchenrat drei von vier Mitgliedern zurücktreten würden, haben sich Frye, Bachmann und Widmer zusammengetan. Ihr gemeinsames Ziel war es, stille Wahlen für einmal zu verhindern. «Es ist phänomenal, was unsere Liste ausgelöst hat», sagt Marianne Widmer. «Wir haben einen Beitrag geleistet, dass die Urnenwahl wahr wurde. Dies hat weitere Kandidaturen offensichtlich motiviert. Es gibt nun eine echte Auswahl.» Die Kirche sei in der öffentlichen Wahrnehmung angeschlagen, «leistet lokal aber sehr gute Arbeit», betont Urban Frye.

Auch André Bachmann freut sich über die spürbare Aufbruchstimmung:

«Die Herausforderungen sind immens. Ein ‹weiter so› geht nicht. Die vielen Kirchenaustritte gefährden auf absehbare Zeit das Engagement der Kirche.»

Die geleistete Arbeit sei für eine funktionierende und solidarische Gesellschaft jedoch unverzichtbar. «Wir müssen zu Bewährtem Sorge tragen, Missstände korrigieren und die Kirche weiter öffnen und daran arbeiten, sie wieder in der Mitte der Gesellschaft zu verankern.»

Kirchgemeinde hat rund 30'000 Mitglieder

Die Urnenwahl findet am 3. April statt. Die Wahlunterlagen erhalten die Stimmberechtigten per Post. «Wir freuen uns, wenn möglichst viele ihr demokratisches Wahlrecht für dieses wichtige staatskirchenrechtliche Gremium wahrnehmen und sich an der Wahl beteiligen», sagt Geschäftsführer Stephan Müller. Die Katholische Kirchgemeinde Stadt Luzern ist für das alte Stadtgebiet ohne Littau/Reussbühl zuständig und hat zurzeit knapp 30'000 Mitglieder. 25'000 davon (abzüglich Kinder und Jugendliche) sind stimmberechtigt, darunter auch katholische Ausländer mit Niederlassungsbewilligung.

Nicht an der Urne gewählt werden können am 3. April die Mitglieder des Kirchenparlaments. Denn im Gegensatz zum Kirchenrat ist dort auch dieses Jahr keine Auswahl möglich – es gab für die 30 Sitze genau 30 Kandidatinnen und Kandidaten. Sie wurden bereits am 14. Februar für die Amtsdauer 2022 bis 2026 in stiller Wahl gewählt.