Stadt Luzern Die Määs soll kleiner werden – aber auf dem Inseli bleiben Die IG Luzerner Herbstmesse und Märkte wäre dazu bereit, die Määs in einer kleineren Form auf dem Inseli durchzuführen. Die Schausteller setzen ihre Hoffnung weiter auf die Politik. Federico Gagliano Jetzt kommentieren 24.01.2022, 18.59 Uhr

Die Lozärner Määs soll wieder kleiner werden - so wie früher. Hier eine undatierte Aufnahme des Lunaparks an der Luzerner Määs. Bild: Stadtarchiv

Die Schausteller und Schaustellerinnen geben die Hoffnung nicht auf: Die Määs soll auf dem Inseli bleiben. Auch für Josef Moser, der als Schausteller-Vertreter bei den Verhandlungen mit der Stadt dabei war, kommen andere Standorte nicht in Frage. Er setzt seine Hoffnungen auf eine Kompromisslösung, die zu einer kleineren Määs führen würde. Doch diese wurde von der Stadt Luzern nicht weiterverfolgt – trotz der Tatsache, dass die IG Luzerner Herbstmesse und Märkte, der Quartierverein Tribschen-Langensand und die Inseli-Initianten diese Lösung akzeptiert hätten, wie in einer Machbarkeitsstudie ersichtlich ist.

Treffen mit SVP-Politikern

Untätig wollen die Schaustellenden aber nicht bleiben: Noch diese Woche wird sich die IG mit SVP-Vertretern treffen, um einen Vorstoss zu planen. Es wäre nicht die erste politische Reaktion im Streit um die Määs: Die Mitte hatte vergangene Woche eine Petition gestartet, in der der Stadtrat dazu aufgefordert wird, die Määs auf dem Inseli zu belassen. Die FDP hat zudem eine dringliche Interpellation im Stadtparlament eingereicht. Darin stellt sie kritische Fragen zur Kehrtwende des Stadtrats in Sachen Määs – und fragt, ob allenfalls die Abstimmung von 2017 wiederholt werden müsste.

Es bräuchte einen Schotterplatz für die Chilbibahnen

Antworten möchte auch Moser: Nämlich, wieso die kleinere Määs nicht weiterverfolgt wurde. Gemäss Moser könnte man die Herbstmesse um rund die Hälfte auf dem Inseli reduzieren, da Bahnhof- und Europaplatz bleiben. Dazu bräuchte es aber einen Schotterplatz auf dem Inseli, auf dem der Lunapark stattfinden könnte. Dieser könnte dann das ganze Jahr auch für andere Anlässe verwendet werden. Die andere Hälfte vom Inseli wäre frei zum Begrünen.

Ganz neu wäre diese Verkleinerung nicht: Die Määs würde damit zu ihren Wurzeln zurückkehren. Als der Anlass 1956 zum ersten Mal beim Inseli stattfand, war die Messe ebenfalls deutlich kleiner als heutzutage (siehe Grafik):

Für Moser ist aber wichtig, dass die beiden Bestandteile der Määs, Lunapark und Warenmesse, zusammenbleiben. «Sonst funktioniert es nicht», so Moser. Von anderen Standorten wie Bahnhofstrasse und Seetalplatz will er nichts wissen:

«Wir wollen bleiben, wo wir sind.»

Gleicher Meinung ist auch Lisa Zanolla, Schaustellerin und SVP-Grossstadträtin. Über den Standort soll man gar nicht erst diskutieren. Das Inseli sei perfekt für die Määs, besonders dank der Nähe zum Bahnhof und der spektakulären Kulisse. Anders sieht sie aber die Frage nach der Grösse der Määs: «Sie ist gerade richtig, so wie sie ist.» Grösser dürfe die Messe nicht werden. In der momentanen Form decke der Anlass ein grosses Spektrum an Besucherinnen und Besuchern ab. Zanolla sagt:

«Manche wollen nur shoppen, andere suchen einen Adrenalinkick auf den Bahnen. Die Määs bietet für alle etwas.»

Das Publikum unterscheide sich auch je nach Tageszeit: Egal ob Hausfrauen mit Kindern am Nachmittag oder Jugendliche am Abend, «die Nachfrage für die Määs ist da». Bevor sie von einer Verkleinerung sprechen will, möchte Zanolla wissen, was wegfallen würde.

Stadtrat habe alle vor den Kopf gestossen

Auch sie sei aber überzeugt, dass ein Kompromiss möglich ist. Zunächst müsse man aber Klarheit haben, wie die Stadt zu ihrem Entschluss gekommen ist. Der Standort sei vorher nie zur Debatte gestanden – das plötzliche Aus der Määs habe alle vor den Kopf gestossen. Falls der Stadtrat realisiert habe, dass die Umsetzung nicht möglich ist, hätte er dies früher kommunizieren sollen.

Josef Moser verweist auf einen Brief, den die Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit im August 2017 an die Marktfahrenden und Schausteller der Herbstmesse gesandt hatte. Dort ist zu lesen:

«Im Abstimmungskampf wird von den Gegnern behauptet, dass die ‹Lozärner Määs› bei einem Ja zur Initiative gefährdet sei. Diese Aussage ist falsch.»

Und später: «Wir wollen die Määs nicht verhindern, wir wollen sie für die Zukunft absichern.»

Woher also der plötzliche Sinneswandel? Auf Anfrage heisst es bei der Stadt, dass wegen der laufenden Interpellation noch keine Antworten geliefert werden können. Zunächst müsse das Parlament informiert werden. Bis dahin bleibt die Zukunft der Määs ungewiss.

