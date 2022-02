Diese drei Luzerner Läden setzen auf Swissness

Stadt Luzern Die «Murmeli»-Salbe gibt's jetzt auch in der Luzerner Altstadt – diese drei Läden setzen auf Swissness Es tut sich was im Shopping-Angebot: Gleich drei Geschäfte in der Luzerner Altstadt setzen auf heimische Produktion und sind bislang zufrieden mit ihrem Standort. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 15.02.2022, 17.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Lädelisterben macht nicht vor der Luzerner Altstadt halt. Pandemiebedingt schlossen hier zusätzlich einzelne Geschäfte oder sie wechselten ihren Standort. Beim Flanieren fällt auf: Viele Lokale sind ausgeräumt, es prangt das Schild «zu vermieten» – und dies an sogenannt hochfrequentierter Passantenlage. Doch es gibt auch kleine Unternehmen, die es wissen wollen und selbst in dieser Zeit einen Neustart wagen. So manches von ihnen setzt auf Schweizer Produkte. Drei davon sehen wir uns genauer an.

An der Kapellgasse 22 hat unlängst das Geschäft Puralpina eröffnet. Mit viel Alpenflair und Alpenprodukten ist das neue Lokal ausgestattet. Just neben der Kasse hängen die legendären Fuchsschwänze. Es ist aber nicht der Fuchs, sondern das «Murmeli», das hier seinen Auftritt zelebriert. Genauer das Murmeltieröl. Ein altes Hausmittel, empfohlen für Rücken, Muskeln und Gelenke. Das Wildtierfett wird in diverser Verarbeitung angeboten. Ohne Paraffine und Konservierungsmittel. Das sei wichtig, erklärt Geschäftsführer Reto Schmid. Er ist Quereinsteiger und hat mit seinem Bruder Silvan 2012 das Familienunternehmen übernommen. Sie wollten neben Frutigen und Zermatt ein weiteres Lokal eröffnen und wurden an der Kapellgasse fündig.

Reto Schmid im Puralpina an der Kapellgasse in Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. Februar 2022)

Alles begann mit der Jagd. Vater Andreas Schmid, ein passionierter Jäger, wollte nicht nur das Fleisch und den Pelz seiner Beute verarbeiten. So begann das Tüfteln um das Murmeliöl. An einem Markt traf Vater Andreas eine Zufallsbekanntschaft, die gab ihm den Typ mit den Kräutern. Das Produkt ist heuer 30 Jahre auf dem Markt und hat Erfolg. Die beiden Brüder sind am Tüfteln, wollen weitere Körperpflegeprodukte kreieren. Die neuste Tüftelei brachte das Deo auf den Markt, ein weiteres Naturprodukt.

Der prominente Platz an der Kapellgasse sei ideal. Trotz Corona wagten sie den Schritt zur Neueröffnung. Sie können ihren Werten der optimalen Verwertung treu bleiben und die Kundschaft schätze das Angebot: «Bei unseren Produkten verzichten wir auf künstlich hergestellte Konservierungs-, Duft- oder Farbstoffe», erklärt Reto Schmid und fügt an:

«Getüftelt wird nicht nur beim Produkt, sondern auch bei der Namengebung, wie etwa beim ‹Bärgmüntschi› oder dem ‹Vogellisibalsam› – beides Produkte zur Lippenpflege.»

Nebst den Eigenprodukten führen sie auch externe Labels. Schmid: «Es muss fair und nachhaltig sein, deshalb arbeiten wir auch mit sozialen Institutionen zusammen.»

In die gleiche Kerbe schlägt das Geschäft Fidea Design an der Hertensteinstrasse 20. Auch dieses setzt auf lokale Produkte. Und die werden mehrheitlich von sozialen Institutionen in der Schweiz hergestellt und verarbeitet. Zuvor war das Geschäft mit Pop-up-Stores in der Altstadt präsent, jetzt wurde an der Hertensteinstrasse eine neue Heimat gefunden. Die Verkaufsfläche hat sich vergrössert und der Mietzins fällt erst noch günstiger aus. Fidea-Design-Gründerin ist Franziska Bründler. Sie hat das Unternehmen im August 2008 als GmbH gegründet. Schweizer Design wurde in Luzern aber auch durch die Messe «Design Schenken» bekannter, die Bründler erstmals 2009 in der Kornschütte Luzern organisierte und die seit 2017 als Festival in der Viscosistadt in Emmenbrücke ausgetragen wird.

Store-Managerin Jaqueline Gerber von Fidea Design an der Hertensteinstrasse in Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern. 8. Februar 2022)

Doch zurück an die Hertensteinstrasse. Mit immer neuen Produkten wird der Alltag spannender gemacht. So etwa mit den zwölf Glasuntersetzern: Jeder einzelne Bierdeckel stellt eine andere Frage. «Jetzt, wo das Beisammensitzen wieder angesagt ist, soll nicht mehr die Pandemie der Hauptgesprächsstoff sein. Die Bierdeckel mit Fragen wie ‹Wann bist du stolz auf dich?› oder ‹Welche prominente Person würdest du gerne treffen?›, sollen zum Themenwechsel anregen», sagt Franziska Bründler. Mit der Postkartenserie «Blickwinkel» von Jacqueline Lipp, die im Zusammenhang mit ihrem Buch «Corona» entstanden ist, kann die Stadt aus aussergewöhnlichen Perspektiven neu entdeckt werden.

«Es gibt immer etwas Neues zu entdecken», sagt Geschäftsführerin Jaqueline Gerber. Und die Auswahl ist gross, rund 2700 Produkte werden im 150 Quadratmeter grossen zweistöckigen Geschäft sowie online angeboten.

Eigene Erfahrungen brachten Franziska Bründler zur Swissness. Die ehemalige Journalistin war für die Zeitschrift «Wohnrevue» für eine Reportage in Hongkong und sah dort, wie die Arbeiterinnen und Arbeiter behandelt werden und unter welchen Bedingungen Produkte produziert und entwickelt werden. Das hinterliess Spuren. Sie schrieb anstatt über Hongkong einen Bericht über Designprodukte aus sozialen Institutionen. Diese Philosophie lebt Fidea Design heute immer noch, wobei inzwischen Ausnahmen möglich sind und Produkte auch mal im Schwarzwald produziert werden. Franziska Bründler sagt dazu:

«Es werden immer Betriebe berücksichtigt, die ich persönlich kenne. Und auch nur dann, wenn der Produktionspreis in der Schweiz so hoch ist, dass man das Produkt schlicht nicht auf den Markt bringen könnte.»

Ebenfalls in die Altstadt verschlagen hat es Max Chocolatier. Gestartet hat das Geschäft einst am Schweizerhofquai. Jetzt ist die neue Boutique ebenfalls an der Hertensteinstrasse und mit dem neuen Standort rundum zufrieden, wie Geschäftsführerin Elisa Jelk betont:

«Hier an der Frequentiermeile haben wir mehr Kundschaft und werden auch besser gesehen.»

Boutique-Managerin Elisa Jelk bei Max Chocolatier an der Hertensteinstrasse. Bild: Pius Amrein (Luzern, 8. Ferbruar 2022)

Swissness wird auch hier grossgeschrieben. Die Schokoladenköstlichkeiten werden in Luzern an der Obergrundstrasse hergestellt. Elisa Jelk ist gelernte Konditorin, sie weiss viel über die Produkte und macht auf Finessen aufmerksam. Und sie geniesst mit, wenn sie ein «Probiererli» anbietet: «Es ist wie im Film. Ist das feine Stück Schokolade mal im Mund, verändern sich die Augen. Sie werden verdreht oder der Blick schweift in die Ferne und manchmal geben die Leute auch Laute wie ‹mmhh› von sich. Es sind einfach glückliche Gesichter.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen