Stadt Luzern Die neue Leiterin Kultur und Sport will die Vereine einbinden: «Gemeinsam bauen wir an der Sportstadt Luzern» Letizia Ineichen ist selbst gern sportlich aktiv. Für die Stadt Luzern hat sie grosse Visionen: Es soll mehr niederschwellige Sportangebote geben – und unter ihrer Ägide soll ein neues Sportleitbild entstehen. Beatrice Vogel 13.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Letizia Ineichen (41) ist die neue Leiterin der Dienstabteilung Kultur und Sport der Stadt Luzern. Die studierte Musikerin war zuletzt unter anderem Dozentin für Musikdidaktik an der PH Luzern. Kürzlich hat sie sich in unserer Zeitung zur Kultur geäussert. Doch wo bleibt der Sport? Die Befürchtung, dass die Kultur in der Stadtverwaltung stärker gewichtet wird als der Sport, ist so alt wie die Abteilung selbst.

Letizia Ineichen, neue Leiterin Kultur und Sport der Stadt Luzern. Eveline Beerkircher (Luzern, 28. Januar 2021)

«Die Bedürfnisse der Sportvereine in der Stadt Luzern drehen sich insbesondere um die Benützung der Sportanlagen sowie um die finanzielle Unterstützung der Jugendförderung», sagt René Baumann, Geschäftsführer der IG Sport Luzern, die sich kantonsweit für die Interessen des Sports einsetzt. Bis anhin sei die Zusammenarbeit mit der städtischen Dienstabteilung konstruktiv gewesen. Wobei es von Vereinen teils auch Reklamationen gab.

Funktionierende Reservierungstools, brauchbares Material, Verfügbarkeit von Hallen und Plätzen – wenn das gegeben ist, sind schon viele Vereine zufrieden. Dass sich die Stadt mindestens im gleichen Mass wie bis anhin dafür einsetzt, das sei die Erwartung der IG Sport an die neue Leiterin. Und vor allem, betont Baumann:

«Dass der Sport innerhalb der Dienstabteilung auch finanziell die gleiche Bedeutung hat wie die Kultur.»

Der Sport habe den gleichen Stellenwert wie die Kultur, sagt Letizia Ineichen, das zeige sich auch an der personellen Ressourcenverteilung. Allfällige Bedenken zu ihrem persönlichen Hintergrund zerstreut sie ebenfalls: «Ich bin in einer Sportwelt aufgewachsen.» So war sie in ihrer Jugend Skirennfahrerin und betätigte sich später als Skilehrerin. Sportlich aktiv war sie auch als Korbballerin. «Heute betreibe ich mehrheitlich Individualsport wie Joggen und Biken. Und ich setze mir zum Ziel, pro Jahr einen Marathon zu laufen.»

Behörden und Vereine arbeiten Hand in Hand

Ineichen ist überzeugt, die Bedürfnisse der Sportler und Vereine zu kennen. «Beim Sport geht es um das Erlebnis, den sozialen Austausch, und darum, hart an einem Ziel zu arbeiten und dieses zu verfolgen.» Um ein Sportangebot durchzuführen und alle Generationen für Bewegung zu begeistern, dafür müssen die Gegebenheiten stimmen.

Die Stadt Luzern setzt dabei stark auf Jugendförderung und Breitensport. Für Ineichen ist deshalb ein guter Austausch mit Sportvereinen und Veranstaltern wichtig: «Gemeinsam bauen wir an der Sportstadt Luzern.» Während die Stadt die Infrastruktur zur Verfügung stelle, sei in den Vereinen die ehrenamtliche Arbeit das A und O.

Sportstadt Luzern, der 2019 gegründete Dachverband der städtischen Sportvereine, pflege einen guten Austausch mit den Verantwortlichen der Stadt, sagt Co-Geschäftsleiter Jan Fischer. «Die Anliegen des Sports stossen auf offene Ohren.» Der Verband sei überzeugt, dass für Letizia Ineichen neben der Nähe zu den Kulturschaffenden auch die Zusammenarbeit mit den Sportvereinen wichtig sei. Fischer:

«Wir sind gespannt auf ihre Ideen und Visionen für den Sportbereich.»

Visionen hat Letizia Ineichen: «Ich möchte vor allem das niederschwellige Sportangebot weiterentwickeln, das bis in die Vereine hineingreift.» Hier gebe es viel Potenzial, auch für generationenübergreifende Projekte. Ineichen erwähnt in diesem Zusammenhang die Pop-up-Parks, wo sportliche Aktivitäten gefördert werden können, wie auch die Belebung bestehender Freizeitanlagen.

Mit partizipativem Prozess zum neuen Sportleitbild

Solche Überlegungen sollen auch in die Überarbeitung des Sportleitbilds einfliessen. In den kommenden zwei Jahren werde in diesem Rahmen eine umfassende Standortbestimmung des Bereichs Sport stattfinden, erklärt Ineichen. «Es wird ein partizipativer Prozess, in dem auch die Sportvereine eingebunden werden.» Dabei gehe es um alles, was mit Sport zu tun hat, von Trendsportarten bis zum Anlagenmanagement.

Koordination und faire Verteilung der 39 Turnhallen, 23 Rasenplätze und diversen Kleinsportanlagen auf die rund 200 Gruppierungen und Vereine sind im Moment die grössten Herausforderungen. Deshalb muss laut Ineichen auch die Frage gestellt werden, was die Entwicklungen auf infrastruktureller Seite bedeuten.

Und an welcher Sportveranstaltung wird man Letizia Ineichen in nächster Zeit antreffen? «Ich habe total Lust, wieder einmal einen FCL-Match zu besuchen.» Sie freue sich zudem auf das Sportfieber an Sport- und Vereinsanlässen, die sie besuchen möchte – wenn sie denn wieder möglich sind.