Theaterkids Luzern zeigen Stück über das Löwendenkmal

Die Theaterkids erteilen eine spannende Geschichtslektion Kinder thematisieren das Luzerner Löwendenkmal und zeigen die Uraufführung im Hans Erni Museum. Yvonne Imbach 11.02.2022, 22.41 Uhr

Letztes Jahr wurde das Luzerner Löwendenkmal 200 Jahre alt. Nach einem Entwurf des dänischen Bildhauers Bertel Thorvaldsen (1770-1844) wurde es zur Erinnerung an die bei der Verteidigung des leeren Königspalastes in Paris 1792 gefallenen Schweizer Gardisten erstellt.

Auch der Luzerner Künstler Hans Erni (1909-2015) zeigte sich begeistert von Thorvaldsens Monument. Deshalb würdigt das Hans Erni Museum das Jubiläum mit einer Ausstellung, die das Denkmal, seine Geschichte und seinen Entstehungsprozess behandelt. Zum Abschluss dieser Sonderausstellung «Thorwaldsens Löwe» am 6. März wurden die Theaterkids Luzern angefragt, ob sie ein Stück zu «200 Jahre Löwendenkmal» entwickeln wollen. Sie wollten – und so findet die Uraufführung von «Gekämpft wie ein Löwe» am Samstag im Hans Erni Museum statt.

Der Löwe ist einfach weg

Die Theaterkids Luzern stehen für diese spezielle Produktion mit 16 Kindern im Alter von 8 bis 15 Jahren auf der Bühne, der grösste Teil nicht das erste Mal. Sofort wird man in die amüsant und höchst spannende Geschichte reingezogen. Das Stück setzt sich aus parallelen Erzählsträngen zusammen. Los geht es mit einer Schulszene: Die Lehrerin erklärt den Kindern, dass eine Projektwoche stattfindet. Thema: das Luzerner Löwendenkmal. Die Klasse besucht das Löwendenkmal und macht die gleiche unfassbare Entdeckung wie eine Touristengruppe vor Ort: Der Löwe fehlt. Er ist einfach weg!

Die Theaterkids Luzern bewiesen bei der Hauptprobe viel Spielfreude. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. Februar 2022)

In lebendig inszenierten Sequenzen erfährt das Publikum nun viele spannende Informationen zum Denkmal; etwa, dass 15 Fussbälle in die Pfote des Löwen reinpassen. In einem Zeitsprung landet man im Jahr 1789, und zwar am Hofe von Schloss Versailles. Die Geschwister Eva und Franz erzählen von ihrem harten Alltag als Gouvernante und Soldat am Königshof. Der Sturm auf die Bastille als eines der bedeutenden Ereignisse zu Beginn der Französischen Revolution ist schliesslich der Höhepunkt des Stücks, das auf sehr beeindruckende Weise Weltgeschichte kindgerecht erklärt.

Diese «Geschichtsstunde» ist dank des grossen Spieleifers und der Ernsthaftigkeit des Ensembles, den tollen Kostümen und den rasanten Szenen eine wahrlich löwenstarke Leistung. Walti Mathis und Simona Baumgartner haben in Co-Regie ein rundum tolles Stück mit den Kindern erarbeitet.

Aufführungen: Samstag, 12. Februar, um 14 Uhr und Sonntag, 13. Februar, 14 Uhr. Familienführungen durch die Ausstellung um 13 Uhr. Tickets an der Tageskasse. Hans Erni Museum Luzern, im Verkehrshaus.