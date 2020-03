Stadt Luzern: Die Wahlresultate werden erst Tage oder sogar Wochen nach dem 29. März bekannt gegeben Die Gemeindewahlen vom nächsten Sonntag sollen stattfinden. Doch die Auszählung der Stimmen könnte sich über nie dagewesene Längen hinziehen. Robert Knobel 23.03.2020, 13.24 Uhr

Am nächsten Sonntag wird gewählt - allerdings unter ganz speziellen Vorzeichen. Dominik Wunderli

Was man bisher nur von fernen Ländern kannte, wird nun wohl auch in Luzern Realität: Die Bekanntgabe der Wahlresultate der Kommunalwahlen vom nächsten Sonntag könnte sich auf unbestimmte Zeit verzögern – zumindest in der Stadt Luzern. Wie die Stadt mitteilt, kann die Auszählung der Stimmen nicht wie gewohnt ablaufen, sondern soll unter umfassenden Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Damit soll sichergestellt werden, dass sich die Stimmenzähler keinem Gesundheitsrisiko aussetzen. Für die Auszählung werde zudem der Kantonsarzt beigezogen, schreibt die Stadt. Wie die Auszählung im Detail ablaufen wird, ist noch Gegenstand von Abklärungen. Fest stehe aber: