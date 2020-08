Stadt Luzern: Diebstahl aus Auto – mutmasslicher Täter festgenommen In der Stadt Luzern wurden in jüngster Zeit vermehrt Diebstähle aus Autos gemeldet. Am Mittwoch konnte eine Patrouille der Bike Police einen mutmasslichen Täter in flagranti festnehmen. 20.08.2020, 13.46 Uhr

(zim) Am Mittwoch, 19. August, war eine Patrouille der Bike Police an der Birkenstrasse in der Stadt Luzern unterwegs. Der Patrouille fiel ein Mann auf, der aus einem Auto etwas entwendete und mit einem Velo davonfuhr, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte.

Nach kurzer Fahrt konnte der Mann durch die Bike Police gestoppt und kontrolliert werden. Dabei kam laut Polizeiangaben ein Portemonnaie zum Vorschein, das der 37-Jährige mutmasslich aus dem Auto gestohlen hat. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen.

In den letzten Tagen wurden der Polizei aus der Stadt Luzern vermehrt Diebstähle aus Autos gemeldet, heisst es in der Mitteilung weiter. In diesem Zusammenhang hat die Luzerner Polizei mehrere mutmassliche Täter eruiert und festgenommen.

Im Zusammenhang mit Diebstählen aus Autos rät die Polizei Folgendes: