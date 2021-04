Stadt Luzern Diensthündin Sina spürt Drogen auf –Dealer gefasst Die Polizei hat in der Stadt Luzern einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung konnte Polizeidiensthündin Sina Drogen aufspüren.

20.04.2021, 12.09 Uhr

Geld- und Drogenspürhündin Sina. Bild: Luzerner Polizei

(zim) Ein 35-jähriger, mutmasslicher Drogendealer aus Albanien wurde am Montagmorgen in der Stadt Luzern festgenommen. Dies, nachdem er einem Abnehmer auf offener Strasse Heroin verkaufte, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.