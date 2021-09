Stadt Luzern Dienstleistungen rund um die Uhr: So soll die Digitalisierung die Stadtverwaltung verändern Luzern soll zur «Smart City» werden. Was heisst das in der Praxis? Stefan Metzger, Leiter der Dienstabteilung Digital, gibt Auskunft. Interview: Stefan Dähler 27.09.2021, 16.00 Uhr

Stefan Metzger, Leiter der Stadtluzerner Dienstabteilung Digital, vor der Anzeigetafel beim Schwanenplatz.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 27. März 2020)

Der Luzerner Stadtrat will die Digitalisierung weiter vorantreiben. Dafür beantragt er beim Grossen Stadtrat einen Kredit von 13,8 Millionen Franken für die nächsten zehn Jahre (mehr dazu hier). Geplant sind zahlreiche Projekte, um Luzern zur «Smart City» zu machen. Was das heisst, führt Stefan Metzger, Leiter der städtischen Dienstabteilung Digital, aus.

Die Digitalstrategie ist für Laien abstrakt. Können Sie ein Beispiel geben, wie sich der Kontakt zwischen Behörden und Bevölkerung verändert?

Stefan Metzger: Die Leute haben zunehmend den Anspruch, Dienstleistungen rund um die Uhr beziehen zu können. Dem wollen wir gerecht werden. Das ist das Ziel des neuen Serviceportals, das unter Federführung des Kantons aufgebaut wird und im nächsten Jahr mit ersten Services online gehen soll. Einwohner sollen jederzeit von überall her einen Hund anmelden, den Betreibungsauszug, ein Nummernschild oder ein Jagdbrevet bestellen können. Dabei sollen sie sich nicht darum kümmern müssen, ob eine Dienstleistung vom Kanton oder von einer Gemeinde stammt.

Braucht die Stadt Luzern dann noch eine eigene Website?

Ja, aber mit anderer Ausrichtung. Weitgehend alles, was interaktiv ist, wo man etwas bestellen oder beziehen will, soll über das Serviceportal laufen. Auf der Stadt-Website werden wir über städtische Projekte oder politische Entscheide informieren.

Die Stadt Luzern will eine Vorreiterrolle einnehmen. Ist denkbar, Leistungen an andere Gemeinden zu verkaufen, die digital weniger schnell unterwegs sind?

Uns ist es wichtig, gemeinsam vorwärts zu kommen. Wir werden viele Informationen aus den Vorarbeiten zur Verfügung stellen. Leistungen zu verkaufen, ist ein Thema, wenn es darum geht, dass eine andere Gemeinde einen Service, den wir aufgebaut haben, beziehen will. Ein Beispiel könnte die geplante Datenschutz-Stelle sein. Oder auch eine Software, die wir entwickeln liessen.

Wie wird die Digitalisierung die Arbeit der Verwaltung verändern?

Wie in anderen Branchen wird es zunehmend Projektarbeiten geben, weil viele repetitive Tätigkeiten automatisiert werden. Durch die gewonnene Zeit könnten wir unsere Servicequalität verbessern, Anfragen der Bevölkerung bearbeiten, die Leute stärker begleiten. Weiter zeigt sich durch Corona, dass die Schalter viel seltener genutzt werden und die Leute heute schon vieles online erledigen. Da stellt sich die Frage, ob es noch so viele Schalter braucht.

Ganz abbauen kann man die Schalter aber nicht, da nicht alle mit der Digitalisierung mitkommen.

Ja, ich bin überzeugt, dass wir auch in 50 Jahren Schalter haben werden. Sie werden aber andere Aufgaben haben. Etwa, den Leuten zu helfen, das Serviceportal zu bedienen.

Geplant ist, dass auch in den Direktionen Fachpersonen die Digitalisierung vorantreiben sollen. Stösst die Dienstabteilung Digitales hier an ihre Grenzen?

Ja, die Nachfrage aus den Direktionen nach Hilfe bei der Digitalisierung ist gross. Unsere Abteilung arbeitet nebst der Schaffung von Grundlagen an diversen laufenden Projekten, die viele Ressourcen binden. Weiter hilft es, wenn Leute die Eigenheiten der jeweiligen Direktionen besser kennen und so gezielter Unterstützung leisten können.

Der Fokus der städtischen Digitalstrategie soll im Bereich Smart City liegen, was etwa den Kontakt mit der Bevölkerung oder die Mobilität umfasst. Weiter soll die Ansiedlung innovativer Firmen gefördert werden. Wie?

Wir müssen die Grundlagen schaffen, etwa durch den Aufbau eines Reallabors, wo Firmen auf Stadtboden etwas testen können. Weiter wollen wir enger mit der Hochschule oder der Uni zusammenarbeiten. Aus diesem Umfeld entstehen viele Start-ups, diese wollen wir in Luzern oder der Umgebung halten. Die Stadt Luzern soll ein spannender Partner sein, wir wollen Hand bieten und auch mit Hilfe unseres Beziehungsnetzes mithelfen, Türen zu öffnen.

Wie könnte die Mobilität smarter werden?

Sehr vieles wird bereits von unseren Kollegen der Mobilitätsabteilung umgesetzt. Je besser die Datenbasis ist, desto besser können wir die Realität verstehen und so in Echtzeit auf die Verkehrslage reagieren. Ein Beispiel ist die intelligente Ampelsteuerung. Es gibt Städte, die sämtliche Ampelsteuerungen intelligent vernetzt haben. So weit sind wir noch nicht, aber das Potenzial ist auch über die Stadtgrenzen hinaus gross.

Ein weiteres Ziel ist, die Bevölkerung stärker einzubinden.

Ja, die Digitalisierung ist zwar keine Voraussetzung für Partizipation, aber diese wird niederschwelliger. Derzeit ist es schwierig, Junge zu erreichen. Das schaffen wir eher, wenn sie sich via Handy einbringen können, als wenn man sie am Samstagnachmittag in einen Raum bittet, um zu diskutieren. Wichtig ist es, Meinungen zu erfassen – je breiter, desto besser.