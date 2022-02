Der Luzerner Stadtrat will die Lindenstrasse aufwerten

Stadt Luzern Drei kleine Plätze: So will der Stadtrat die Lindenstrasse aufwerten Geplant sind zudem eine Temporeduktion, die Aufhebung mehrerer Parkplätze und des Einbahnverkehrs. Simon Mathis 15.02.2022, 14.10 Uhr

Die Stadtluzerner Lindenstrasse bildet eine Schlaufe entlang der Kantonsstrasse K13 in Richtung Reussbühl. Nun will der Stadtrat diese Strasse mit mehreren Eingriffen umgestalten und aufwerten. Der Handlungsbedarf sei «unbestritten», hält die Exekutive in einem Bericht und Antrag (B+A) fest. Sie beantragt beim Grossen Stadtrat einen Sonderkredit von 1,57 Millionen Franken.

Rot eingezeichnet: der Perimeter des Projektes. Karte: PD/Stadt Luzern

Der nun geplante Umbau hat eine längere Vorgeschichte. Bereits 2009 wurde das Projekt «Quartierentwicklung Fluhmühle-Lindenstrasse» angestossen, aus dem zwei Jahre später ein Konzept hervorging. In diesem Konzept wurde die Absicht festgehalten, die Lindenstrasse zu einer Begegnungszone zu machen und für die Quartierbevölkerung aufzuwerten. Zurzeit biete die Strasse «wenig Aufenthaltsqualität und ein beengendes Bild», hält der Stadtrat im B+A fest. Sie sei «sehr schlecht einsehbar und dominiert von beidseitiger Autoparkierung»:

Bild: PD/Stadt Luzern

Gestalterisch soll die Lindenstrasse künftig aus zwei Bereichen bestehen. Entlang der östlichen Seite sind ein rund drei Meter breiter Gehbereich und eine vier Meter breite Fahrbahn geplant, die durch eine Natursteinrinne und einheitliche Kandelaber abgetrennt werden. Die westliche Seite ist als eigentlicher Aufenthaltsbereich angedacht: Dort sind drei kleine Plätze aus Schotterrasen geplant, die jeweils mit einer Winterlinde und Stauden begrünt werden:

Visualisierung: PD/Stadt Luzern

Auch Lösungen mit Baumalleen habe man geprüft, aber dafür seien die räumlichen Voraussetzungen «zu schmal». Alleen würden den Raum zu stark besetzen und in Konflikt kommen mit den Werkleitungen, die im Rahmen des Projekts saniert werden. Zudem will der Stadtrat «die marode Strasseninfrastruktur für die nächsten Jahrzehnte in Ordnung bringen».

Stadtrat will «Tankstellenverkehr» unterbinden

Zu Mehrverkehr auf der Lindenstrasse führt unter anderem die nördliche Coop-Pronto-Tankstelle an der Einmündung in die Kantonsstrasse. Dies deshalb, weil die Besucherinnen und Besucher der Tankstelle nicht direkt zurück auf die Kantonsstrasse einbiegen können, sondern aufgrund des jetzigen Einbahn-Regimes über die Lindenstrasse fahren müssen. Das will der Stadtrat ändern, indem er den Einbahnverkehr aufhebt. Dadurch «können Umwege vermieden und der Durchgangsverkehr verringert werden», heisst es im B+A.

Zudem soll die Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h auf 20 km/h verringert werden. Ebenfalls reduziert wird die Zahl der Parkplätze: von rund 30 auf 11, davon ein Behindertenparkplatz. Auf eine gesamte Aufhebung verzichte der Stadtrat bewusst, um die «geforderte behutsame Entwicklung des Kleingewerbes zu fördern und den Güterumschlag zu ermöglichen».

Eine weitere der drei kleinen Grünflächen. Bild: PD/Stadt Luzern

Kinderspielplatz soll in separatem Projekt erneuert werden

Im Gebiet Fluhmühle-Lindenstrasse laufen noch mehrere andere Projekte. So baut der Kanton zurzeit die Hauptstrasse K13 vom Abschnitt Fluhmühle bis Einmündung Lindenstrasse aus, wovon auch die beiden Einfahrten betroffen sind. Vorgängig zur Umgestaltung der Lindenstrasse – also noch dieses Jahr – wird die Stadt zudem den Quartierpark Fluhmühle realisieren.

Auch der Kinderspielplatz an der Lindenstrasse wird von den Arbeiten tangiert: Unter ihm führen Stromleitungen durch, die saniert werden müssen. Deshalb soll er in einem separatem Projekt – wenn auch gleichzeitig mit der Lindenstrasse – erneuert und aufgewertet werden. Zudem soll der Spielplatz entsprechend dem Behindertengleichstellungsgesetz zugänglicher werden.

Läuft alles nach Plan, wird die Aufwertung der Lindenstrasse Anfang 2023 beginnen und bis Ende 2023 abgeschlossen sein.