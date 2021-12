Stadt Luzern Drei neue Elektrobusse im Pilotbetrieb zwischen Bahnhof und Obergütsch Pünktlich auf den Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag sind drei neue Elektrobusse der Verkehrsbetriebe Luzern bereit für den geplanten Pilotbetrieb. Eingesetzt werden sie auf der Linie 10 zwischen Luzern Bahnhof und Obergütsch. 09.12.2021, 11.25 Uhr

Der neue Elektrobus der VBL. Bild: PD

Batteriebus, Elektrobus oder Depotlader – all diese Begriffe sind passend für die drei neuen Elektrobusse, welche die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) ab dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember auf der Linie 10 einsetzen wird. Bis Ende September 2021 wurden die drei Busse im polnischen Buswerk von Solaris für gebaut, wie die VBL am Donnerstag mitteilten.