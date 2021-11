Stadt Luzern: Sondierbohrungen für den Durchgangsbahnhof

Stadt Luzern Durchgangsbahnhof: Für die Tunnelbohrmaschine ist der Seegrund tabu – jetzt wird der Fels untersucht Die SBB wollen wissen, wie weit der stabile Fels in den Seegrund hineinragt. Dies ist für die künftige Linienführung der Durchmesserlinie entscheidend. Robert Knobel Jetzt kommentieren 02.11.2021, 20.17 Uhr

Ab 2040 sollen die Züge unterirdisch in den Luzerner Bahnhof ein- und ausfahren. Der spektakulärste Teil der künftigen Durchmesserlinie ist die Unterquerung des Seebeckens. Es wird der erste Seetunnel der Schweiz sein. Dass so etwas bisher noch nie versucht wurde, hat gute Gründe. Denn geologisch ist das Graben unter dem Seegrund anspruchsvoll. So liegt der Luzerner Bahnhof auf einer über 100 Meter dicken Sand- und Grundwasserschicht. Der Tiefbahnhof und der Seetunnel müssen also mitten in diese weiche Schicht hineingebaut werden.

Die gute Nachricht ist: Der Abschnitt in dieser schwierigen Zone ist relativ kurz. Auf der anderen Seeseite führt der Tunnel nämlich in stabilen Fels hinein – bis er nach drei Kilometern in Ebikon wieder ans Tageslicht kommt.

Je früher der Fels kommt, desto besser

Genau dieser Übergang zwischen sandigem Seegrund und hartem Fels steht momentan im Fokus der technischen Abklärungen. Aktuell laufen Sondierbohrungen sowohl im Seegrund als auch an Land, im Bereich Nationalquai/Hofkirche. Die SBB wollen herausfinden, an welcher Stelle der Felsen, auf dem das Hof-Quartier steht, am weitesten in den See hinausragt. Denn: Je schneller der Seetunnel wieder auf festen Felsgrund trifft, desto besser.

Geologe Beat Keller mit einem Plan des Luzerner Untergrunds: Man sieht hier gut, wie der Felsen beim Nationalquai (links) extrem steil Richtung See abfällt. Der Tunnel unter dem See kommt daher in einer sandigen Zone zu liegen.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 2. November 2021)

Die Resultate der Bohrungen sind daher entscheidend für die exakte Linienführung des Tunnels. Diese ist zwar im Grossen und Ganzen vorgegeben. Doch es geht um die Feinjustierung im Meterbereich, wie Massimo Guglielmetti, Gesamtleiter Durchgangsbahnhof bei den SBB, betont. Guglielmetti ist dafür verantwortlich, dass bis Ende 2022 ein bewilligungsfähiges Projekt vorliegt. Er sagt:

«Das exakte Wissen, wo der Fels liegt, ist dafür matchentscheidend.»

Der Luzerner Untergrund ist gut erforscht – dank KKL und Parkhäusern

Den Planern kommt dabei zugute, dass der Untergrund in der Innenstadt ziemlich gut erforscht ist – auch dank früherer Bauwerke wie dem KKL oder den Parkhäusern Schweizerhof und Casino. «Luzern hat eine komplexe Geologie – und in diese hinein wollen wir ein komplexes Bauwerk stellen», fasst Beat Keller die Herausforderungen zusammen. Keller ist Geologe und Geschäftsführer der Firma Keller+Lorenz, welche für die geologischen Abklärungen der Durchmesserlinie zuständig ist.

Sondierungsbohrungen unterhalb der Hofkirche. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 2. November 2021)

Unter der Hofkirche lagert Steinkohle

Die ersten Bohrungen, die in den letzten Tagen unterhalb der Hofkirche gemacht wurden, haben keine grösseren Überraschungen gezeigt. Spannend: Wie vermutet, ist man auf Spuren eines früheren Kohlebergwerks gestossen. Bis im 19. Jahrhundert wurde im Gebiet Hofkirche Steinkohle abgebaut. Die Bohrungen haben denn auch nicht nur hartes Gestein ans Tageslicht befördert, sondern auch Kohlestücke. Für den Tunnelbau sind die Kohleadern aber kein Problem.

Spuren aus der Tiefe: Die Bohrkerne enthalten hartes Gestein, aber auch Kohlestücke (rechts oben). Bild: Nadia Schärli (Luzern, 2. November 2021)

Apropos Tunnelbau: Der Dreilindentunnel, wie der Abschnitt Luzern-Ebikon offiziell heisst, soll mit einer Tunnelbohrmaschine von Ebikon her Richtung See vorgetrieben werden.

Beim Nationalquai entsteht eine Tunnel-Baugrube

Doch beim Nationalquai ist Schluss: Würde die Maschine weiter in den Seegrund hineinbohren, würde sie im Sand-Wasser-Gemisch buchstäblich ertrinken. Deshalb muss sie über eine Baugrube am Nationalquai wieder an die Oberfläche geholt werden.

Die Seeunterquerung benötigt eine separate Baumethode: Der Tunnel wird abschnittweise von oben in den Seegrund gegraben und anschliessend zugedeckt. Dazu müssen die betroffenen Abschnitte trockengelegt werden. Auch der anschliessende Tiefbahnhof muss im Tagbau erstellt werden.

Hier am Nationalquai verlässt der Dreilindentunnel den stabilen, felsigen Untergrund und geht in den sandigen Seegrund über. Deshalb ist hier für die Tunnelbohrmaschine Endstation. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 2. November 2021)

Die geplanten Bauarbeiten unter dem See haben auch das Interesse der Luzerner Kantonsarchäologie geweckt. Sie hat deshalb eigene Bohrungen in den obersten Schichten des Seegrundes durchgeführt.

«Man kann sicher mit weiteren Pfahlbausiedlungen rechnen»

Ziel ist, herauszufinden, was bei den Tunnelbauarbeiten so alles zum Vorschein kommen könnte. Die Proben werden zurzeit analysiert, wie Anna Kienholz erklärt. Sie ist beim Kanton zuständig für Ur- und Frühgeschichte und erwartet einiges von den Resultaten. Denn schon in diesem Frühling gelang der spektakuläre Nachweis einer Pfahlbausiedlung im Bereich des Seebeckens (wir berichteten). «Man kann sicher mit weiteren Pfahlbausiedlungen rechnen», sagt Anna Kienholz. Auch Spuren aus der Römerzeit – bisher in Luzern fast inexistent – seien nicht ausgeschlossen.