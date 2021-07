Durchgangsbahnhof Luzern: Stadt nimmt Bahnhofparking ins Visier

Stadt Luzern Durchgangsbahnhof Luzern: Die Stadt nimmt das Bahnhofparking ins Visier Wegen der Durchmesserlinie müssen 380 Parkplätze am Bahnhof weichen. Sollen sie ersetzt werden? Und wie gelangt man ab 2040 per Auto zum Bahnhof? Diese Fragen will die Stadt jetzt klären – und kommt dem Kanton zuvor. Robert Knobel 05.07.2021, 19.06 Uhr

Eine schön gestaltete Bahnhof-Vorzone, Platz zum Verweilen und Flanieren – und fast kein Verkehr: Die Visualisierungen, welche die Stadt Luzern im Februar veröffentlichte, zeigen auf sympathische Weise, wie sich die Umgebung rund um den Bahnhof Luzern ab 2040 präsentieren könnte, wenn die neue Durchmesserlinie einmal in Betrieb ist.

Trotzdem stiessen die Ergebnisse der «Testplanung Durchgangsbahnhof» nicht überall auf Gegenliebe. Allen voran übte die Luzerner Kantonsregierung Kritik: Die Stadt habe bloss den städtebaulichen Aspekt gewichtet und dabei vergessen, dass auch 2040 weiterhin grosse Verkehrsströme durch die Luzerner Innenstadt rollen werden – sei es per Bus, Auto oder Velo. Der Kanton gab zu bedenken, dass der Bahnhof Luzern auch für den strassengebundenen Verkehr eine wichtige Drehscheibe von regionaler Bedeutung bleibe. Und dieser Verkehr brauche nun einmal Platz.

Wie viele Parkplätze braucht es am Bahnhof langfristig?

Nach dieser Kritik geht nun die Stadt Luzern in die Offensive. Sie will im Rahmen einer Studie klären, welche Bedürfnisse punkto Autoverkehr das Bahnhofsgebiet künftig erfüllen muss. Dass diese Frage dringend geklärt werden muss, kam auch in der öffentlichen Mitwirkung zur «Testplanung Durchgangsbahnhof» zum Ausdruck. Dies umso mehr als wegen des Durchgangsbahnhofs 380 Parkplätze im Bahnhofparking aufgehoben werden müssen. Die Stadt will unter anderem klären, ob und wie viele dieser Parkplätze anderswo kompensiert werden müssen. «Wir tun dies in enger Zusammenarbeit mit der Tiefgarage Bahnhofplatz AG sowie unter Einbezug der Direktbetroffenen, etwa KKL, SGV und SBB», sagt Baudirektorin Manuela Jost (GLP). Man wolle dabei insbesondere herausfinden, welchen langfristigen Bedarf an Parkplätzen es in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs gebe, von wem sie genutzt werden und zu welchen Zeiten.

Eine offene Frage ist auch die künftige Zufahrt zum Bahnhofplatz: Soll man weiterhin von Westen (Pilatus-/Zentralstrasse) mit dem Auto zum Bahnhof fahren können? Oder soll die Zufahrt nur noch über die KKL-Seite möglich sein und der gesamte Bahnhofplatz autofrei werden? Auch neue Anhalteplätze – etwa um jemanden aussteigen zu lassen – sollen geprüft werden.

Die Stadt schafft Fakten – und hofft auf den Kanton

Die Parkierungsstudie der Stadt soll bis Ende Jahr vorliegen. Deren Ergebnisse wird man auch beim Kanton mit grossem Interesse zur Kenntnis nehmen – einerseits, weil die Stadt damit das vom Kanton monierte Versäumnis nachholt. Andererseits, weil der Kanton seinerseits eine Gesamtverkehrsstudie in Arbeit hat. Diese soll unter anderem klären, wie der Verkehr rund um den Bahnhof Luzern nach der Eröffnung des unterirdischen Bahnhofs organisiert werden soll, welche Anforderungen das Bahnhofsgebiet für den Bus-, Velo- und Autoverkehr erfüllen muss. Zumindest was den Autoverkehr betrifft, wird die Stadt mit ihrer Parkierungsstudie also schon bald Fakten schaffen – in der Hoffnung, dass die städtische Sichtweise dann in die kantonale Gesamtverkehrsstudie einfliessen wird.

Der neue Bahnhof soll auch zwei Quartiere verbinden

Der Autoverkehr ist das eine. Die Stadt will aber auch näher abklären, wo es neue Fussgänger- oder Veloverbindungen geben könnte. Im Fokus steht insbesondere die Verbindung zwischen der Neustadt und dem Gebiet Inseli, die durch die Gleisfelder getrennt sind. Zwar gibt es heute schon eine kleine Unterführung, die aber in erster Linie für den Zugang zu den Gleisen und zu den Veloparkplätzen dient. Die SBB planen, diese Unterführung stark auszubauen – sie dient künftig als Zugangsebene zum neuen, unterirdischen Bahnhof. Idealerweise rücken dadurch auch das Hirschmattquartier und das Gebiet Inseli/Tribschen näher zusammen.

2022 ist klar, wie die neue Personenunterführung aussehen soll

Doch dabei gibt es noch viele Fragen zu klären: Sollen die Fussgänger zwischen den Quartieren eine eigene Unterführung erhalten oder sollen sie einfach die öffentliche Ladenpassage des neuen Bahnhofs benutzen? Soll es auch eine unterirdische, befahrbare Veloverbindung geben? Oder macht sogar eine separate Passerelle über den Gleisen mehr Sinn? Und vor allem: Wie viele von diesen Wünschen werden die SBB bezahlen, was geht zulasten der Stadt? In einer Machbarkeitsstudie will die Stadt diese Fragen klären. Auch hier sollen bereits in einigen Monaten die Ergebnisse vorliegen. Das ist auch nötig, da die SBB das Projekt Durchgangsbahnhof bereits 2022 deutlich konkretisieren wollen. Bis dann wird zum Beispiel feststehen, wie die neue Personenunterführung dimensioniert sein soll und welche weiteren Ausbauten die Stadt allenfalls auf eigene Kosten realisieren kann.