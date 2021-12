Stadt Luzern «Wir sind in einem ähnlichen Trott wie im letzten Winter»: Hotels ziehen durchzogene Weihnachtsbilanz Für manche Hotels in Luzern lief die Advents- und Weihnachtszeit relativ gut, für andere eher schlecht. Was allen gemeinsam ist: Von einer Auslastung wie zu «Vor-Corona-Zeiten» sind sie weit entfernt. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Mit der Absage der Winteruniversiade blieben in Luzern Tausende Hotelbetten leer, die kurzfristig nicht erneut besetzt wurden. Trotzdem fanden im Advent einige Anlässe statt. Wie also lief das Weihnachtsgeschäft der Luzerner Hotels? «Wir befinden uns in einem ähnlichen Trott wie im letzten Winter», sagt Thomas Hostettler, Direktor des Hotels Drei Könige. Zwar seien in diesem Dezember ein paar Betten mehr gebucht worden als 2020, an manchen Tagen blieb das Hotel mit 55 Zimmern aber praktisch leer – insbesondere ab Mitte des Monats bis Weihnachten.

«Anfang Dezember hatten wir einige Gäste aus Italien, bei denen die Luzerner Weihnachtsmärkte beliebt sind.» Und über Silvester ist das «Drei Könige» sogar relativ gut ausgelastet, während im Januar bei den Buchungen gähnende Leere herrscht. «Diese Schwankungen sind herausfordernd, weil wir oft kurzfristig Personal suchen müssen», sagt Hostettler. Dies hängt damit zusammen, dass die Gäste derzeit mehrheitlich aus der Schweiz, Deutschland und Frankreich kommen und tendenziell kurzfristig buchen.

Weihnachtsmärkte wie hier auf dem Franziskanerplatz sind bei italienischen Gästen beliebt. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 6. Dezember 2021)

Je mehr Sterne, desto besser besucht

Das Geschäftsjahr 2021 sei für sein 3-Sterne-Hotel «okay» gewesen, dies allerdings dank Kurzarbeit und Härtefallhilfe, so Hostettler. Für das neue Jahr sei neben der Unmöglichkeit von Planung auch der schwache Euro ein Problem. Das Hotel Drei Könige befinde sich – was die aktuelle Auslastung betrifft – ungefähr im Mittel: «Es gibt einige, bei denen es besser läuft, und andere, die schlechter dran sind», sagt Hostettler, der auch Vorstandsmitglied des Branchenverbands Luzern Hotels ist. Dies bestätigt Sibylle Gerardi von Luzern Tourismus. Die Stadthotels seien mit 15 bis 75 Prozent Auslastung sehr unterschiedlich gebucht worden.

«Dabei waren 4-5-Sterne-Hotels besser ausgelastet als 3-Sterne-Hotels.»

«Die wechselnden Einreisebestimmungen in den Wochen vor Weihnachten haben das Buchungsverhalten negativ beeinflusst. Es war schwierig für Gäste, im Voraus zu planen», so Gerardi. Generell sei die Situation für Hotelbetriebe in der Stadt nach wie vor schwieriger als für solche auf dem Land und in den Bergen. Im Gegensatz zu 2020 konnten jedoch einige Weihnachtsveranstaltungen wie «Live on Ice» auf dem Europaplatz durchgeführt werden. Gerardi: «Einheimische und Gäste haben es geschätzt, dass es mit entsprechenden Massnahmen wieder möglich war, Veranstaltungen zu besuchen.»

Schwieriges Eventgeschäft, volle Restaurants

Verhältnismässig gut läuft es im Hotel Schweizerhof Luzern, wie Direktor Clemens Hunziker sagt: «Wir hatten in der Adventszeit eine relativ gute Auslastung von weit über 50 Prozent im Zimmerbereich. Dies ist rund zehn Prozent besser als im Vorjahr.» In den «Vor-Covid-Jahren» sei die Auslastung der 101 Zimmer jeweils bei gut über 70 Prozent gelegen. Dieses Jahr verzeichnete das Hotel mehr internationale Gäste als 2020, «dennoch ist der Schweizeranteil auch im Dezember 2021 am höchsten», so Hunziker.

Hotelgäste in der Lobby des «Schweizerhofs» Luzern. Bild: Nadia Schärli (30. Dezember 2021)

Getroffen hat es den «Schweizerhof» im Eventbereich. Noch Anfang November seien die Bücher sehr gut gefüllt gewesen, sagt Hunziker. «Die meisten Firmen annullierten jedoch alles.» Trotzdem wurden einige Anlässe durchgeführt, die sehr gut besucht worden seien. «Einen kleinen Teil konnten wir auch damit kompensieren, dass wir an starken Tagen wie dem 24. Dezember den Bringolfsaal als Erweiterung der Bar und der Restaurants nutzen konnten.» Die Restaurants liefen laut Hunziker zufriedenstellend, insbesondere über die Weihnachtstage. «Auch an Silvester sind wir ausgebucht.» Grundsätzlich lag das Jahr 2021 für den «Schweizerhof» über den Erwartungen, «so hatten wir zum Beispiel einen der besten November aller Zeiten», sagt Hunziker. Im Vergleich zu vor der Pandemie gebe es aber noch grosses Potenzial.

Durchzogene Bilanz in der Gastronomie In der Gastronomie sei die Weihnachtsbilanz durchzogen und abhängig von Standort und Konzept des Restaurants, sagt Patrick Grinschgl, Präsident Gastro Region Luzern. Tendenziell werden Restaurants in der Stadt besser besucht als auf dem Land, und die Leute leisten sich eher gehobenere Gastronomie. «Die Absage der Weihnachtsessen hat viele getroffen, am härtesten trifft es aber die Clubs und Bars, seit die 2G-plus-Regelung eingeführt wurde.» Denn für ein einfaches Feierabendbier lasse sich kaum jemand extra testen. Die Verschärfung der Massnahmen innerhalb kurzer Zeit habe zu Verwirrung geführt. Grinschgl betont deshalb: «Personen, die eine dritte Impfung erhalten haben oder deren zweite Impfung weniger als vier Monate her ist, brauchen für 2G-plus keinen zusätzlichen Test.» Auch für die nahe Zukunft sehe es nicht rosig aus: «Ein Viertel der Reservationen für Silvester in Restaurants wurde wieder abgesagt.»

Wieder Gäste aus Japan, Singapur und Indien

Die Auslastung des Ameron Luzern Hotel Flora lag an Weihnachten bei rund 30 Prozent und damit laut Direktorin Jessica Ternes 50 Prozent unter jener von 2019. Sie betont, die Zahlen seien in Relation zur Grösse des Hotels mit 161 Zimmern zu betrachten: In kleineren Hotels bedeute die Belegung von 50 Zimmern eine viel höhere Auslastung. Ternes sagt: «Nach wie vor haben wir hauptsächlich Schweizer Gäste.» Deshalb seien Events wie «Rudolfs Weihnacht» oder Veranstaltungen im KKL sehr wertvoll gewesen. «Um attraktiv zu sein, benötigen wir diese Veranstaltungen und ein interessantes Kulturangebot», so Ternes und ergänzt: «Auffällig ist, dass wir wieder Gäste aus Japan, Singapur, Brasilien und Indien begrüssen durften.» Dieser Anteil der Gäste sei grösser als der Anteil der Gäste aus europäischen Nachbarländern. Ternes:

«Nicht vorzustellen, wie die Auslastung sich präsentiert hätte, wenn diese Märkte nicht wieder zu reisen beginnen würden.»

Events wie «Rudolfs Weihnacht» auf dem Inseli halfen den Hotels. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 20. Dezember 2021)

Das «Flora» werde das Jahr mit knapp 40 Prozent Auslastung abschliessen; mehr als 50 Prozent unter den Zahlen von 2019. «Wir sind aber froh, dass unser neues Restaurant Bacio della Mamma so gut von der Luzerner Bevölkerung angenommen wird, und dankbar für ein starkes, flexibles Team», insbesondere, weil der Fachkräftemangel die Branche im kommenden Jahr sehr beschäftigen werde, sagt Ternes.

