Stadt Luzern E-Bike-Fahrerin bei Unfall verletzt – Polizei sucht Zeugen Die Luzerner Polizei sucht einen unbekannten Autofahrer, welcher am Montagmorgen in der Stadt Luzern in einen Unfall mit einer E-Bike-Fahrerin verwickelt war. Die Frau wurde beim Unfall leicht verletzt. 02.02.2021, 09.44 Uhr

(pw) Am Montag, um zirka 8 Uhr, fuhr eine E-Bike-Fahrerin auf der Eichwaldstrasse Richtung Obergrundstrasse. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, beabsichtigte die Frau über die Verzweigung in Richtung Taubenhausstrasse zu fahren. Als sie dabei war, die Obergrundstrasse zu überqueren, fuhr ein Auto links an ihr vorbei und bog vor ihr nach rechts in Richtung Stadt ab. Dabei ist es zu einer Kolllision mit der E-Bike-Fahrerin gekommen. Die Zweiradlenkerin stürzte und verletzte sich leicht. Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.