Stadt Luzern E-Dreirad-Roadster bis E-Surfboard: Im Verkehrshaus kann man die Mobilität der Zukunft testen An der Elmar Expo 2021 im Verkehrshaus lassen sich an diesem Wochenende neue, alternative Mobilitätsformen entdecken. Viele Elektrofahrzeuge darf das Publikum vor Ort ausprobieren. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 08.10.2021, 16.45 Uhr

Der dreirädrige Vanderhall-Roadster beim Start vor dem Verkehrshaus. Er kann von Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung vor Ort getestet werden.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Oktober 2021)

Ein Vanderhall Edison 2, ein eleganter Roadster auf drei Rädern, braust in beachtlichem Tempo auf der Lidostrasse in Luzern vorbei. Es ist eines der elektromobilen Fahrzeuge, die an der Elmar Expo 2021 im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern dieses Wochenende vor Ort live getestet und ausprobiert werden können.

Marc Ziegler, einer der Organisatoren der Erlebnis-Expo, ist überzeugt: «Es hilft neuen Mobilitätslösungen, wenn man sie im wahrsten Sinne selbst ‹erfahren› kann.» Viele der ausgestellten Fahrzeuge sind bereits für den Strassenverkehr zugelassen, andere sind erst in teils futuristisch anmutenden Prototypen zu bestaunen.

Der Citroën Ami.



Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Oktober 2021)

Nicht alle Fahrzeuge können an der Ausstellung gefahren werden, in einigen kann man aber schon Platz nehmen. Ganz kurzfristig als Deutschschweizer Premiere ist in der Verkehrshaus-Outdoor-Arena etwa ein zweiplätziger vollelektrischer Citroën Ami zu sehen. Reichweite 100 Kilometer, Höchstgeschwindigkeit 45 Stundenkilometer. Ein Fahrzeug wohl ideal für den Stadtverkehr. Es soll 2022 auf den Markt kommen.

Der Microlino L7e der Firma Micro. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Oktober 2021)

Nicht weit davon entfernt steht ein kugelförmiger Microlino L7e der Firma Micro. Leergewicht 513 Kilo, Reichweite je nach Batterie zwischen 95 und 230 Kilometer, maximale Geschwindigkeit 90 Stundenkilometer. Ein Quad-Leichtfahrzeug. Kosten: rund 13'000 Franken. Für jene, die es noch kleiner wollen, gibt es das Elektromofa Mobilec.

Auch die grossen Hersteller Audi, BMW Motorrad, Citroën, DS, Jaguar oder Land Rover zeigen an der «Elmar Expo 2021» ihre Elektrofahrzeuge. Sie bieten den gleichen Standard wie die Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotoren. Der Jaguar i-Pace (von 0 auf 100 in 4,5 Sekunden) werde schon gut verkauft, sagen die Verantwortlichen. Die Reichweite beträgt beachtliche 470 Kilometer.

Ein Elektromotorrad von Zero Motorcycles.



Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Oktober 2021)

Das Motocenter Seetal präsentiert erstmals in der Schweiz einen Elektroroller BMW CE 04 mit neuester Navigationstechnik. Er kommt 2022 auf den Markt, man kann ihn bereits bestellen. Vor der Eingangstür des Verkehrshauses steht die erste elektrisch betriebene Harley-Davidson; auch sie kann probegefahren werden. Eingefleischte, langjährige Harley-Fahrer werden wohl kaum auf Elektromobilität umsteigen, für sie gehört das Dröhnen des Benzinmotors zum Fahrerlebnis. «Es sind vor allem jüngere Leute, die eine E-Harley kaufen», bestätigt der Verkäufer vor Ort.

Ein junger Besucher testet ein E-Transportfahrrad von Kyburz.



Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Oktober 2021)

Am Stand von Kyburz Switzerland steht ein dreirädriger DXP fahrbereit. Er prägt als Zustellfahrzeug der Post bereits seit einiger Zeit das Strassenbild in der Schweiz. «Rund 8000 Exemplare sind in der Schweiz im Einsatz, 3000 in Australien, insgesamt sind es über 20'000», sagte die Expertin. Kyburz testet bereits ein Post-Zustellfahrzeug, das autonom fahren wird. Auch ePedelecs, auf denen vorne Kleinkinder mitgeführt werden können, produziert Kyburz. «Solche ‹Kids Carriers› sind in Holland bereits weit verbreitet», sagt der Berater am Stand.

Noch Zukunftsmusik: ein vollautomatisch fahrendes Elektromobil. Rechts der Hinweis auf die bereits im Einsatz befindlichen elektromobilen Post-Zustellungsfahrzeuge.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Oktober 2021)



Ein Freizeitfahrzeug ist der Kyburz-eRod, ein strassenzugelassener schnittiger offener Sportwagen, der wegen seines geringen Gewichts (mit Batterie 600 Kilo) als Töff gilt. Von diesem sind mittlerweile 93 Exemplare verkauft. Speziell daran ist auch, dass man sich als Käuferin oder Käufer am Bau des Fahrzeugs unter professioneller Anleitung beteiligen kann.

Auch die kleinen Besucher kommen an der Elmar Expo 2021 im Verkehrshaus auf Touren. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Oktober 2021)

An der «Elmar Expo 2021» ist eine Vielfalt von E-Fahrzeugen zu sehen, darunter auch E-Bikes und Skateboards. Getestet werden kann auf dem Bassin in der Verkehrshaus-Arena sogar ein E-Surfboard.

«Elmar Expo 2021» im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern: Fr/Sa/So, 8. bis 10. Oktober, jeweils 10 bis 18 Uhr.