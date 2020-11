Stadt Luzern Eichwäldli-Hausbesetzer wollen trotz Räumungsaufforderung in der alten Soldatenstube bleiben Die «Familie Eichwäldli» meldete sich per Online-Konferenz. Es gebe keinen Grund, die frühere Soldatenstube am Murmattweg abzureissen. Die Bewohner fordern eine massvolle Instandhaltung des Gebäudes. Hugo Bischof 26.11.2020, 12.13 Uhr

Die alte Soldatenstube am Murmattweg 2 in Luzern (hinten das AAL Allmend). Bild: Pius Amrein (Luzern, 24. November 2020)

Die Auseinandersetzung um die ehemalige Soldatenstube im Eichwäldli an der Murmattstrasse 2 in Luzern geht weiter. «Es gibt keinen Grund, das Gebäude abzureissen», betonte Lou Schwiftig, eine Sprecherin der «Familie Eichwäldli», am Donnerstagvormittag an einer Video-Medienkonferenz. Die Gruppe, welche die Soldatenstube seit rund zwei Jahren bewohnt, will deshalb dort bleiben, und das trotz Aufforderung der Stadt Luzern, das Gebäude bis spätestens Ende Januar 2021 zu räumen. Die Hausbesetzung geht somit vorläufig weiter.