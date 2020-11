Leitartikel Stadt Luzern: Ein doppeltes Ja zur BZO-Revision ist vernünftig Der Ausbau des LUKB-Gebäudes und die Überbauung der Würzenbachmatte sind umstritten. Doch es gibt keinen Grund, diese Pläne zurückzuweisen. Robert Knobel 12.11.2020, 05.00 Uhr

Bei der Revision der Bau- und Zonenordnung (BZO) der Stadt Luzern, über die am 29. November abgestimmt wird, sind vor allem drei Punkte bedeutungsvoll bzw. umstritten:

Robert Knobel, Ressortleiter Stadt/Region.



Die Grünen sprachen im Stadtparlament von «Willkür» - man wolle die BZO massgeschneidert auf die Wünsche der LUKB anpassen. Doch dieser Vorwurf ist völlig haltlos. Das Kantonalbank-Gebäude, das heute rund 7 Meter niedriger ist als die benachbarten Gebäude, soll lediglich auf dieselbe Höhe aufgestockt werden dürfen. Dabei handelt es sich um eine bauliche Verdichtung, die an diesem zentralen Ort in der Innenstadt nichts als vernünftig ist. Umso erfreulicher, wenn gleichzeitig die Kantonalbank ihre Platzprobleme lösen kann.

Der Hauptsitz der Luzerner Kantonalbank an der Pilatusstrasse soll aufgestockt werden können. Pius Amrein (lz) / Luzerner Zeitung

In der letzten BZO-Revision von 2014 hat sich eine fatale Passage eingeschlichen: In der Ortsbildschutzzone B - zu der praktisch die gesamte Innenstadt gehört - ist der Abbruch eines Gebäudes nur dann erlaubt, wenn eine Sanierung «aus statischen Gründen nicht möglich oder aus wirtschaftlichen Gründen unverhältnismässig wäre». Dieser strenge Abbruchschutz gilt sogar für Garagen und Velounterstände und wurde zudem von Gerichten mehrmals äusserst restriktiv ausgelegt. Die Stadtentwicklung wird dadurch massiv blockiert. Deshalb ist es höchste Zeit, diesen Verhinderungsparagrafen zu ändern - umso mehr, als dessen gravierende Folgen in dieser Form gar nie beabsichtigt waren. In der neuen Version heisst es nun: «Abbrüche von Bauten sind zulässig, wenn sie für das Ortsbild störend sind. Zudem können Klein-, An- und Nebenbauten (ohne Bedeutung für das Ortsbild) abgebrochen werden.» Davon profitiert unter anderem die Schweizerische Hotelfachschule, die ihr baufälliges Studentenheim an der Haldenstrasse endlich abreissen und durch einen Neubau ersetzen darf.

Dieses Gebäude der Hotelfachschule ist heute vor einem Abriss geschützt. Das soll sich nun ändern. Chris Iseli (neue Lz) / Neue Luzerner Zeitung

Die Umzonung Würzenbachmatte ist derart umstritten, dass es bei der Abstimmung eine separate Frage dazu gibt. Der Stadtrat wollte das Grundstück, auf dem sich die frühere Post Würzenbach befindet, für eine Genossenschaftsüberbauung reservieren. Dies missfiel aber der Grundeigentümerin, der Reformierten Kirchgemeinde Luzern. Diese hatte nämlich bereits Pläne für Alterswohnungen auf diesem Areal. Der Genossenschaftszwang wurde deshalb fallen gelassen. Doch dies passte wiederum SP und Grünen nicht. Sie finden, die Würzenbachmatte eigne sich perfekt, um die Ziele der Wohnraum-Initiative zu erfüllen (bis 2037 braucht es jedes Jahr rund 100 zusätzliche Genossenschaftswohnungen). SP und Grüne empfehlen deshalb, zur Würzenbachmatte Nein zu sagen - in der Hoffnung, dass danach doch noch eine Lösung mit einer Wohnbaugenossenschaft möglich wird.

Doch ein Privatgrundstück mit einem Genossenschaftszwang zu belegen, ist definitiv ein zu grosser Eingriff ins Eigentum. Im Fall Würzenbachmatte noch entscheidender ist aber: Bei der Eigentümerin handelt es sich nicht etwa um einen Immobilienhai, der mit Luxuswohnungen überrissene Renditen herausholen will. Nein, es ist die Reformierte Kirchgemeinde, die auf ihrem Grundstück Alterswohnungen fürs Quartier bauen will. Es ist höchst befremdlich, wie die Kirche von den Gegnern in die Abzocker-Ecke gestellt wird.

Die Neu-Überbauung der Würzenbachmatte ist umstritten. Nadia Schaerli / Luzerner Zeitung

Natürlich müssen die Alterswohnungen einigermassen rentieren - das müssen im Übrigen auch Genossenschaftswohnungen. Man darf von einer Kirchgemeinde aber erwarten, dass ihr der soziale Gedanke nicht völlig fremd ist und dass sie ihn auch ohne Genossenschaftszwang zu leben weiss. Hinzu kommt, dass die Reformierten bereits Hand zu einem Kompromiss geboten haben: Sie verpflichten sich, die Mietzinsen der Alterswohnungen deutlich unter dem quartierüblichen Niveau zu halten.

Apropos Quartier: Quartierkräfte aus dem Würzenbach waren gemeinsam mit der Kirchgemeinde massgeblich an der Planung der Alterswohnungen beteiligt. Solche Initiativen aus einem Quartier gilt es zu anerkennen und zu fördern. Es gibt keinen Grund, ihnen Steine in den Weg zu legen.

Ein doppeltes Ja zur revidierten BZO ist aus diesen Gründen nichts als vernünftig.