Stadt Luzern Neuer Anlauf für englische Partnerschule: Luzern will die Städtepartnerschaft mit Bournemouth wieder beleben Die Partnerschaft der Städte Luzern und Bournemouth drohte in die Brüche zu gehen. Doch jetzt soll sie neuen Drive erhalten. Hugo Bischof 15.03.2022, 05.00 Uhr

Die Stadt Luzern pflegt aktuell Partnerschaften mit fünf ausländischen Städten. In den letzten Jahren zeigte sich, dass nicht alle Verbindungen gleich gut funktionieren. Die 1997 gegründete Partnerschaft mit der polnischen Stadt Cieszyn wurde 2017 gar beendet. Die Beziehung zu Cieszyn sei in den ersten Jahren als Projekt zwar sinnvoll gewesen, hielt Luzerns Stadtrat fest. Es sei aber nie gelungen, «einen lebhaften Austausch zu gestalten», schrieb der Stadtrat in seiner Bilanz von 2017 – und hinterfragte gleich noch eine weitere Städtepartnerschaft: Auch diejenige mit der südenglischen Küstenstadt Bournemouth drohe einzuschlafen.

Luftaufnahme des Strands von Bournemouth, einer Partnerstadt von Luzern. Getty

«Es reicht nicht mehr, auf die langjährigen Beziehungen zurückzuschauen. Für die Stadt Luzern muss sich diese Partnerschaft in einem neuen Projekt, das sich für unsere Stadt positiv auswirkt, wahrnehmbar manifestieren», so der Stadtrat. Gelinge dies bis 2020 nicht, sei die Beendigung dieser Partnerschaft «zu prüfen».

Corona bremste die Kontaktaufnahme aus

Jetzt, zwei Jahre nach dieser Deadline, besteht die Partnerschaft mit Bournemouth noch immer. Es seien die Chancen ersichtlich, «dass Potenzial vorhanden ist», sagt Claudia Willi, Ressortleiterin Aussenbeziehungen und Projekte in der Stadtluzerner Bildungsdirektion. «Gerade im Bereich Bildung ergeben sich Möglichkeiten.» Die Coronapandemie habe diese Bestrebungen behindert beziehungsweise ausgebremst: «Am Anfang von gemeinsamen Projekten steht sehr oft ein persönliches Treffen, was in den letzten zwei Jahren immer wieder unmöglich war.» Es seien nun neue Leute mit Ideen und Energie in der Städtepartnerschaft aktiv.

Strandleben in Luzerns Partnerstadt Bournemouth. Bild: Stefan Klinger (2015)

Kanti Alpenquai soll Partnerschule erhalten

2017 war davon die Rede, ein neues, nachhaltiges Projekt im Bereich Bildung aufzugleisen. Konkret ging es um eine Schulpartnerschaft auf Mittelschulebene zwischen der Kantonsschule Alpenquai und einer Highschool in Bournemouth. Neben physischen Austauschprogrammen sollte ein missbrauchsicher aufgebauter Chatroom die Kommunikation zwischen Luzern und Bournemouth fördern. Bisher habe man dieses Projekt nicht realisieren können, sagt Willi. 2017 gab es vom Prorektorat der Kantonsschule Alpenquai Luzern positive Signale dafür. Seither wurde das Projekt an der Kanti Alpenquai aber nicht weiter verfolgt. «Jetzt soll ein neuer Anlauf unternommen werden», so Willi.

Gemeinsame Karatetrainings über Zoom

Die Aktivitäten mit allen Partnerstädten seien im Zuge der Pandemie sehr eingeschränkt gewesen, sagt Claudia Willi. Das Stadtpräsidium sei aber mit allen im Austausch gewesen. Zum Teil konnten virtuelle Austauschprojekte durchgeführt werden, unter anderen gemeinsame Trainings über die Internet-Kommunikationsplattform Zoom von Karateschulen in Luzern und Potsdam. Im Verlaufe des Jahres 2021 wurden die Planungen für Austauschprojekte gemäss Willi wieder aufgenommen. Am 13. Februar 2022 gaben die Talent Strings, das Nachwuchsorchester der Luzerner Festival Strings, ein gut besuchtes Konzert in Guebwiller. Das vom Verein Städtepartnerschaft Luzern-Chicago betriebene Atelier in Chicago wird nach zweijährigem Unterbruch seit Dezember 2021 wieder durch eine Luzerner Stipendiatin genutzt.

In Potsdam wurde eine Strasse nach Luzern benannt

Alle Luzerner Partnerstädte mit Ausnahme von Olomouc verfügen über eine «Luzerner Strasse», «Rue de Lucerne» oder «Lucerne Avenue». Hat dies in allen Fällen mit der Städtepartnerschaft zu tun? Bei der Luzern-Strasse in Potsdam sei dies der Fall, sagt Claudia Willi: «Sie wurde im Frühling 2017 in einem neuen Wohnquartier erstellt. Andere Strassen in diesem neuen Wohnquartier wurden mit Namen der anderen Partnerstädte Potsdams bezeichnet.» Die Benennung der Lucerne Avenues in Chicago und Bournemouth sei ihres Wissens jedoch älteren Datums.

In Luzern gibt es keine Strassen, die zu Ehren einer Partnerstadt benannt wurden – mit Ausnahme der Murbacherstrasse. Doch diese ist viel älter als die Städtepartnerschaft. «Sie geht auf die Gründung der Stadt Luzern vor 840 Jahren durch den damaligen Abt von Murbach zurück», sagt Willi. Die Partnerschaft mit Murbach sei durch diesen historischen Zusammenhang begründet.

Könnte es eines Tages zum Beispiel auch eine Potsdamerstrasse in Luzern geben? «In Luzern gibt es selten die Möglichkeit, dass neue Strassen erstellt werden, die einen Namen brauchen», sagt Willi. «Und wenn, dann werden eher historisch wichtige Frauen mit Strassennamen geehrt.»

Keine zusätzliche Partnerschaft geplant

Pläne für eine zusätzliche, neue Partnerstadt Luzerns gibt es zurzeit nicht. Als Ersatz für die 2017 aufgelöste Partnerschaft mit Cieszyn wurde die Möglichkeit einer Partnerstadt in China genannt. Konkrete Vorschläge lauteten Nanjing, Suzhou und Wuxi. Davon sah der Stadtrat aber ab – auch mangels Ressourcen für den Aufbau einer neuen Beziehung. Stattdessen solle sich Luzern künftig in «ausgewählten Fällen an inter­nationalen Projekten beteiligen», etwa beim Aufbau demo­kratischer Strukturen in kriegszerstörten Städten, im Umwelt- oder Sozialbereich, sagte Stadtpräsident Beat Züsli damals:

«Wir möchten den Fokus nicht mehr nur auf einzelne Städte legen, sondern die Partnerschaftsidee weiterentwickeln.»

Ab 2019 wurden die jährlichen Mittel für Städtepartnerschaften deshalb von 95'000 auf 120'000 Franken erhöht, wobei die zusätzlichen 25'000 Franken für solche neuen Projekte reserviert sind.

Zusätzlich stellt die Stadt Luzern jedes Jahr finanzielle Mittel für Nothilfen bereit. Im Budget 2022 ist dafür ein Kredit über 110'000 Franken eingestellt. Die Stadt Luzern hat wenige Tage nach dem Start der militärischen Angriffe Russlands auf die Ukraine einen sofortigen Solidaritätsbeitrag von 30'000 Franken an die Glückskette gesprochen. «Weitere Unterstützungsbeiträge werden geprüft», sagt Claudia Willi.

Das sind die fünf Partnerstädte Luzerns

Murbach/Guebwiller (Frankreich): Dies ist sozusagen Luzerns Mutterstadt – die Stadt Luzern wurde 1178 durch das Kloster Murbach im Elsass gegründet. Die Städtepartnerschaft besteht seit 1976. In Luzern hält der Verein Freunde von Murbach die Beziehung aufrecht. In all den Jahren gab es unzählige Projekte. Die Stadt Luzern unterstützte zum Beispiel 2002 die Sanierung der Abteikirche in Murbach mit 30'000 Franken.

Die alte Abteikirche von Murbach. Bild: Thomas Studer / BLZ (2015)

Bournemouth (England): Seit 1982. Sinn der Städtepartnerschaft ist die Förderung und Vertiefung der Freundschaft und des gegenseitigen Verständnisses zwischen der Bevölkerung beider Städte. In Luzern werden die Aktivitäten durch die «Gesellschaft Luzern-Bournemouth» koordiniert.

Die Lucerne Avenue in Bournemouth. Partnerstadt Luzern. Bild: Stefan Klinger (2015)

Olomouc/Olmütz (Tschechien): Seit 1994. Austausch in den Bereichen Bildung (jährliche Praktika), Sport (Junioren-Fussballmannschaften von Sigma Olomouc wurden regelmässig an den LSC-Hallencup nach Luzern eingeladen) sowie Kultur (Ausstellungen von Olmützer und Luzerner Kunstschaffenden in der Partnerstadt). Der tschechische Landesteil Mähren und die Stadt Olomouc mit ihren herausragenden Barockbauten gewinnen zunehmend an touristischer Bedeutung.

Blick auf die historische Altstadt von Olomouc. Getty

Chicago (USA): Seit 1999. Austausch in Kultur, Wirtschaft und Bildung ist das Ziel. Luzern verfügt über ein eigenes Wohnatelier in Chicago. Ziel ist es, Kunstschaffenden eine Plattform zu bieten, dank der sie ihr künstlerisches Schaffen ohne wesentlichen finanziellen Druck intensivieren können. Die Guuggenmusig Noggeler besucht regelmässig Chicago. Es gibt einen Verein Luzern-Chicago.

Die Luzerner Guuggenmusig 2015 bei einer Parade in Chicago. Bild pd

Potsdam (Deutschland): Seit 2002. Bereits im Sommer 2002 gab es einen Austausch zwischen der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg und der Hochschule für Gestaltung und Kunst Luzern. Die Städtepartnerschaft wird durch zwei Vereine gepflegt: In Deutschland durch den Freundeskreis Potsdam-Luzern und in der Schweiz durch den Verein Luzern-Potsdam.

Die Nikolaikirche ist ein Wahrzeichen von Potsdam. Getty

