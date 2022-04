Stadt Luzern: Eine Person nach Unfall ins Spital eingeliefert

Stadt Luzern Eine Person nach Unfall auf der Haldenstrasse ins Spital eingeliefert Bei einem Unfall in Luzern musste eine Person ins Spital eingeliefert werden. Es kam zu Einschränkungen im Verkehr. 24.04.2022, 08.02 Uhr

Die Unfallstelle in der Stadt Luzern Bild: Leserreporter (24. April 2022)

Der Unfall ereignete sich am Samstagabend nach 20.30 Uhr auf der Haldenstrasse bei der Kreuzung in Richtung Dietschiberg in der Stadt Luzern. Auf Leserbildern ist ein Auto zu sehen, das beschädigt seitlich auf der Seite liegt. Auf der Mittelinsel liegen Trümmerteile auf der Fahrbahn.