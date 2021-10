Stadt Luzern Eine Pflege-App soll die Betreuung von Angehörigen erleichtern Ein Pflegefall kommt meist unverhofft und stellt die Familie vor organisatorische und finanzielle Herausforderungen. Die Stadt Luzern will Angehörige besser betreuen. Robert Knobel Jetzt kommentieren 27.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bis die Seniorenbetreuung – hier eine Spitexmitarbeiterin mit Klientin – einmal aufgegleist ist, braucht es viel Einsatz der Angehörigen. Symbolbild Gaetan Bally/Keystone

Daniela M. ist verzweifelt: Ihr Vater ist plötzlich schwer erkrankt. Nach einem kurzen Spitalaufenthalt darf er zwar wieder nach Hause. Doch es ist klar: Der 80-Jährige wird ohne Hilfe nicht mehr allein leben können. Da Daniela M. die einzige Tochter ist, muss sie in aller Eile Pflege und Betreuung organisieren. Sich selber um ihren Vater kümmern kann sie nicht: Sie ist berufstätig, hat kleine Kinder und wohnt nicht am selben Ort wie ihr Vater. Die Zeit drängt – doch was tun? Daniela M. hat sich bisher nie näher mit Pflegebedürftigkeit beschäftigt, und auch das Internet hilft nicht weiter.

«Es gibt genügend Angebote, aber die Leute wissen nicht, wo man sie findet»

Das Beispiel von Daniela M. ist zwar erfunden, doch es ist typisch für das, was viele Menschen tatsächlich erleben. Das Problem ist nicht etwa, dass es keine Hilfe gäbe. «Es gibt genügend Angebote. Aber die Leute wissen nicht, wo man sie findet», sagt Patrick Hofer von der Organisation Pro Aidants, welche sich für Angehörige von Pflegebedürftigen einsetzt.

Da Pflegebedürftigkeit die Familien meist unvorbereitet trifft, braucht es eine niederschwellige Erstberatung. Die Stadt Luzern verfolgt dieses Ziel seit 2018 mit der «Anlaufstelle Alter». Wie der Stadtrat in seiner Antwort auf eine SP-Interpellation schreibt, hat die Anlaufstelle im letzten Jahr über 600 Beratungen durchgeführt. Etwa zehn Prozent davon betrafen Angehörige.

Doch es gibt noch immer Familien, die den Weg zur Anlaufstelle nicht finden. «Das Erreichen der Zielgruppe betreuender und pflegender Angehöriger ist unbestrittenermassen eine Herausforderung», schreibt der Stadtrat. Die Stadt wolle deshalb die Anlaufstelle bekannter machen.

Ziel: Eine nationale Internetplattform für Fragen rund um die Pflege

Dasselbe Ziel verfolgt Pro Aidants mit einem Pilotprojekt, an dem sich die Stadt Luzern beteiligen will. Geplant ist der Aufbau einer nationalen Internetplattform, die als erste Anlaufstelle für Unterstützung, Betreuung und Pflege von Angehörigen dient. Die Plattform soll über einen möglichst hohen Bekanntheitsgrad verfügen. Leute wie Daniela M. würden dann, ohne gross zu überlegen, erst einmal diese Plattform kontaktieren, welche ihr zeitnah alle weiteren Schritte für die Betreuung ihres Vaters aufzeigt und den Kontakt zu Organisationen vor Ort herstellt.

Daniela M. hat es inzwischen auch ohne Anlaufstelle geschafft, die Betreuung ihres Vaters zu organisieren: Spitex und Mahlzeitendienst kommen täglich, eine Nachbarin leert den Briefkasten und füttert die Katze. Doch nicht immer funktioniert das reibungslos: Da die Pflegepersonen häufig wechseln, weiss Daniela M. oft nicht, an wen sie sich wenden soll, wenn der Vater etwa seine Medikamente nicht genommen hat. Und wenn die Nachbarin einmal krank ist, erfährt Daniela M. erst im Nachhinein, dass die Katze kein Futter erhalten hat.

Alle sollen über die App kommunizieren

Abhilfe schaffen könnte hier eine neue App, die ab Ende Oktober frei verfügbar ist: Sie heisst We+Care und ist Teil des Pilotprojekts von Pro Aidants. Die App vernetzt alle wichtigen Personen und Organisationen rund um die pflegebedürftige Person. Es können Tagespläne und To-do-Listen erstellt und allfällige Probleme geklärt werden. Wer einmal verhindert ist, kann unkompliziert in die Runde fragen, wer einspringen kann. Und natürlich kann auch die betreute Person um Hilfe bitten – etwa wenn der Kühlschrank leer ist.

Die Rolle von Daniela M. beschränkt sich auf die Koordination der Betreuungspersonen. Viele Angehörige übernehmen die Pflege aber gleich selber. Meist tun sie dies gratis.

Wer Angehörige pflegt, soll Geld erhalten

Doch die Frage nach einer Entschädigung wird zunehmend aktuell. Die Stadt Luzern hat in den letzten zwei Jahren immerhin rund 25'000 Franken an pflegende Angehörige ausbezahlt. Das Geld stammte aus dem Topf der Senioren-Betreuungsgutscheine. Doch das ist nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Gemäss einer Erhebung des Bundes gibt es in der Schweiz mehrere hunderttausend Personen, welche regelmässig Angehörige pflegen. Seit einiger Zeit ist es möglich, dafür einen Lohn zu beziehen. Das funktioniert so: Anstelle einer Spitexpflegerin bezahlt die Krankenkasse den Ehemann, der sich um seine kranke Frau kümmert. Bereits haben sich private Anbieter breitgemacht, welche als Vermittler zwischen Angehörigen und Krankenkassen auftreten. Der Luzerner Stadtrat unterstütze solche Modelle, «wenn dies auf anständige Art gemacht wird», wie Sozialdirektor Martin Merki (FDP) sagt. Er sei hingegen skeptisch, wenn Firmen für die Vermittlung zu viel abschöpfen.

Sinnvoller wäre gemäss Merki, wenn gemeinnützige Organisationen solche Angebote übernehmen würden. Merki begrüsst denn auch ein entsprechendes Projekt, das die Caritas plant: Pflegende Angehörige würden von der Caritas unter Vertrag genommen und bezahlt, während die Caritas ihrerseits von der Krankenkasse entschädigt wird. Allfällige Gewinne würde die Caritas wieder in das Projekt investieren.