Steg zieht von Littau an die Luzerner Zürichstrasse

Stadt Luzern Elektronikhändler Steg zieht von Littau an die Zürichstrasse Das Fachgeschäft will näher an seine Stadtluzerner Kundinnen und Kunden rücken. Simon Mathis 30.03.2022, 08.06 Uhr

Der Luzerner Elektronik- und Computerhändler Steg Electronics AG verlegt seine Filiale von Littau in die Stadt Luzern. Der Laden am Bodenhof 4 wird aufgelöst, die neue Adresse lautet Zürichstrasse 48. Dies geht aus einem Newsletter und der Website der Firma hervor. Demnach wird die Filiale am Donnerstag, 31. März, neu eröffnen.

An der Zürichstrasse 48 wird die neue Steg-Filiale am Donnerstag öffnen. Screenshot: Google Maps (Luzern, 2014)

Mit dem Umzug rücke Steg «näher an die Kundinnen und Kunden in der Stadt Luzern», heisst es in einem Blog-Eintrag. Nach wie vor sei die Filiale gut mit dem Auto erreichbar und biete Gratisparkplätze an. Neu sei Steg auch besser mit dem ÖV erreichbar.

Die Firma wirbt am neuen Standort mit einem Wiedereröffnungsrabatt von 10 Prozent auf Produkte und Dienstleistungen. Dieser gilt vom 31. März bis 2. April. «Es erwarten Sie kostenlose Erfrischungen und am Samstag spendieren wir Ihnen eine Bratwurst», schreibt Filialleiter Ronny Karrer. «Wir freuen uns auf Ihren Besuch.»

Die alte Steg-Adresse am Bodenhof 4. Bild: Google

Laut Website ist Steg Electronics an 17 Standorten in der ganzen Schweiz vertreten. Gegründet wurde die Luzerner Firma 1994 von Giosuè Spagnuolo.