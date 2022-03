Stadt Luzern: Emil und Marie feiern heute ihren 75. Hochzeitstag

Stadt Luzern Emil und Marie feiern ihren 75. Hochzeitstag – und nennen es Zufall Das Ehepaar Althauser-Gass kommt zusammen auf knapp 200 Lebensjahre. Ein Rezept für Glück und Gesundheit haben sie nicht, Zufriedenheit dafür umso mehr. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 02.03.2022, 18.00 Uhr

Auf Sizilien brach nach Jahrzehnten der Vulkan Ätna aus, das war am 3. März 1947. Und genau an diesem Tag gaben sich Hunderte Kilometer davon entfernt Marie Gass und Emil Althauser das Ja-Wort. Nun, 75 Jahre später, treffen wir sie in ihrer Wohnung in der Stadt Luzern. Emil ist 100 Jahre alt und Marie 99. Bei ansprechender Gesundheit und humorvoll blicken sie ihrem Fest entgegen, das am kommenden Samstag stattfindet.

Sie sind unaufgeregt, zufrieden und gehören, wie sie sagen, nicht zu den Frühaufstehern. Jetzt ist es also 75 Jahre her, als sie sich das Ja-Wort gaben und sich versprachen, zusammen zu bleiben, bis dass der Tod sie scheidet.

Marie und Emil Althauser-Gass aus Luzern feiern ihren 75. Hochzeitstag. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. März 2022)

Reisen in der Erinnerung

Sie hielten sich an ihr Versprechen. Das ist nicht selbstverständlich, wie ein Blick in die Statistik des Bundesamtes zeigt. Dort steht, dass die durchschnittliche Dauer einer Ehe etwa 15 Jahre dauert und dies ein stabiler Wert sei. Bleibt dem so, so könne davon ausgegangen werden, dass rund 40 Prozent der Ehen geschieden werden. Scheidung sei bei ihnen aber nie ein Thema gewesen, wird mir am runden Stubentisch erzählt.

Heute sitzen sie viel in der Wohnung, die Beine wollen nicht mehr so. Reisen finde in der Erinnerung statt. Sie waren an vielen Orten: in Kanada, in den USA, besuchten New York und schipperten mit einem Kreuzfahrtschiff übers Mittelmeer. Erinnerungen zum Träumen.

Das Jubiläum mit 75 Ehejahren wird je nach Lexika als Kronjuwelen- oder auch Radiumhochzeit bezeichnet. «Das kann gut sein, wir haben aber nicht jeden Hochzeitstag gefeiert. Nur die Runden und jetzt diesen», erklärt Marie Althauser-Gass. Der Hochzeitstag wird oft mit den Worten «schönster Tag im Leben» geschmückt. Das mit dem «schönsten Tag» hätten sie nie so ernst genommen, da habe es einige gegeben und werde es wohl auch noch einige geben.

Kein Rezept für lange Beziehungen

Die beiden blicken sich an und versprühen eine unausgesprochene Einigkeit. «Wir sind schon so lange zusammen, wir kennen uns gut», sagt Emil Althaus. Und wie haben sie sich kennen gelernt? Ein Freund habe ihm von der schönen Marie erzählt, die da in Rheinfelden sei, da sei er einmal mitgegangen. «Mein Freund hatte recht», resümiert er.

Es sei eine «verzwickte Sache» gewesen. Doch es ging zu Emils Gunsten aus, die beiden heirateten später standesgemäss in der Kirche in Neuallschwil/BL. Ein Rezept für die lange Beziehung gebe es nicht, auch da sind sich beide einig. Das sei reiner Zufall, ergänzt Emil Althaus.

Marie und Emil Althauser-Gass freuen sich auf ihr Fest. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. März 2022)

Kochen statt Frühmesse

Immer einer Meinung seien sie aber bis heute nicht, da könne es schon mal sein, dass es dann ein «Taubstummenessen» gebe. «Das schadet nicht, dann schweigen wir eben für eine Weile. Wir haben ja schon so viel mit einander gesprochen», sagt seine Frau, steht auf und geht in die Küche – wie jeden Tag.

Heute stehen Pouletschenkel, Rotkraut und Kartoffeln auf dem Speiseplan. Kochen hätte sie früher nie interessiert, lieber sei sie ab aufs Feld. Doch als ihre Mutter einmal sagte: «So, jetzt geh ich in die Frühmesse und du kochst», blieb ihr nichts anderes übrig. So habe sie das erste Mal gleich für sieben Personen gekocht – ans Gericht mag sie sich nicht mehr erinnern. Nur so viel, die Teller waren leer gegessen. Emil Althaus schwärmt: «Sie kocht wunderbar und das jeden Tag, steht manchmal den ganzen Morgen in der Küche.»

Die Devise: «eifach mache»

Er erlernte den Beruf des Schlossers in Sempach und war berufsbedingt in der ganzen Schweiz unterwegs. Sie war auf dem elterlichen Bauernhof tätig und habe dort alles gemacht – vor allem, als ihr Bruder in den Krieg musste. Zu überlegen hätte es damals nicht viel gegeben, die Devise lautete «eifach mache». Emil Althauser rückte ebenfalls für 550 Tage in den Aktivdienst ein.

Dass heute wieder Krieg ist, sei eine «Sauerei», das dürfe doch alles nicht wahr sein. Eigentlich verlaufe ihr Leben in ruhigen Bahnen, doch der Krieg, der rege ihn richtig auf. Das sei nicht mit damals zu vergleichen, ihnen sei es trotz Krieg ganz gut gegangen. Klar mussten sie schmal durch, doch mit diesem Krieg sei das nicht zu vergleichen, wiederholt er und schüttelt den Kopf. Und Marie Althaus ergänzt: «Auf dem Hof haben wir nicht viel davon mitbekommen. Wir hatten ja alles, was wir brauchten. Konnten das Essen vom Feld holen.»

Marie und Emil Althauser-Gass auf dem Balkon bei sich zu Hause in Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. März 2022)

Der Tod hat seinen Schrecken verloren

Heute werde aber der Krieg in die Stube gesendet, sei es mit der Zeitung, dem Fernseher oder Radio. Das sei damals nicht so gewesen. Es entsteht eine kurze Pause. Themenwechsel ist angesagt. Wie lange wohnen sie beide schon in dieser Wohnung? «Das sind jetzt 40 Jahre und 41 lese ich übrigens die Luzerner Zeitung», erzählt Emil Althauser und blickt zu Marie. Erst heute habe er von einem 106-Jährigen gelesen, erzählt er weiter. Doch so lange werde er es wohl nicht mehr machen, schiebt er ein.

Der eigene Tod, wie gehen sie damit um? Das komme, wie's komme. Nach so vielen Lebensjahren habe auch der Tod seinen Schrecken verloren. Doch zuerst werde noch gefeiert. Denn am Donnerstag ist der 75. Hochzeitstag. «Da koche ich nicht», sagt Marie Althauser-Gass und geht erneut in die Küche. Die Kartoffeln müssen geschält werden. Und für uns ist es Zeit zu gehen. Wir danken für die kostbare Zeit und wünschen dem Ehepaar Althauser-Gass alles Gute.

Und Tschüss: Marie und Emil Althauser-Gass. Bild: sam

