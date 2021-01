Ende Jahr ist Schluss mit dem vereinfachten Bewilligungssystem für die Boulevardgastronomie

In der Coronakrise hat die Stadt Luzern schnell und unbürokratisch reagiert und den ansässigen Gastro-Unternehmen in einem vereinfachten Verfahren die Nutzung des öffentlichen Grundes ermöglicht. Für diese erweiterten Boulevardflächen durften temporär auch Strassenräume und Parkplätze genutzt werden. in einem Bevölkerungsantrag wird nun, gefordert, dass das vereinfachte Bewilligungssystem auch zukünftig aufrechtzuerhalten ist. Die temporäre, gastronomische Nutzung von Plätzen, Strassenräumen und Parkplätzen soll ab dem Jahr 2021 unbürokratisch ermöglicht werden.