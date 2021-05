Stadt Luzern Entsteht in der Villa neben der Museggmauer ein neues Restaurant? Geht es nach dem Willen des Stadtparlaments, soll in die Villa Auf Musegg ein ganzjähriges Restaurant einziehen – betrieben von einer sozialen Institution. Robert Knobel 20.05.2021, 14.24 Uhr

Die Villa Auf Musegg 1. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 15. April 2021)

«Wohnen in einer Villa aus dem 19. Jahrhundert in einem idyllischen Park direkt neben der Museggmauer»: So könnte es dereinst im Werbeprospekt für die beiden 3,5-Zimmer-Wohnungen heissen, die im Gebäude mit der Adresse «Auf Musegg 1» entstehen sollen. Die Villa gehört seit 1965 der Stadt Luzern und wird seither für schulische Zwecke genutzt. Nun soll sie ab 2023 umfassend saniert und aufgewertet werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf ungefähr 7,3 Millionen Franken.