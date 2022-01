Der oberste Luzerner Feuerpolizist tritt ab

Porträt Er kennt jeden Hydranten in der Stadt Luzern: Der oberste Feuerpolizist tritt ab Bei der Feuerwehr braucht es nicht nur Brandlöscher. Genauso wichtig ist das detaillierte Wissen über die Verhältnisse am Einsatzort. Dafür war Edi Unternährer zuständig. Das Inventarisieren machte ihm so viel Spass, dass es der Pensionär nun zum Hobby macht. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 28.01.2022, 16.00 Uhr

Edi Unternährer, Leiter Feuerpolizei der Stadt Luzern. Patrick Huerlimann

Der Befehl «Wasser Marsch» ist für Edi Unternährer Schnee von gestern. Der Eschenbacher hat am Donnerstag um 16 Uhr nach 44 Jahren den Dienst bei der Feuerwehr beendet, ein halbes Jahr vor seinem 65. Geburtstag. Seine letzte Station war bei der Feuerpolizei in der Stadt Luzern, wo er 2005 angefangen hatte. Seit 2010 leitete er die Abteilung.

«Für mich ist gut. Es wird umorganisiert, deshalb mache ich mit der Gewissheit, dass ein guter Nachfolger gefunden wurde, gerne Platz»

, sagt er an seinem zweitletzten Arbeitstag auf der Feuerwache. An seine Stelle tritt Bruno Fuchs, der seit 17 Jahren bei der Stadtluzerner Milizfeuerwehr tätig ist.

Gefragt war ein Feuerwehrmann mit digitalem Wissen

Edi Unternährer tritt ab. Bild: Patrick Hürlimann

Die Aufgabe als Leiter der Feuerpolizei war für Edi Unternährer nicht die Brandbekämpfung an der Front. Die hatte er 29 Jahre bei der Feuerwehr Eschenbach. Vielmehr war eine Person nicht nur mit Feuerwehrerfahrung, sondern auch mit digitalem Wissen gefragt. Die Aufgabe von Unternährers Team war es, wichtige Informationen über Gebäude und Objekte in der Stadt zu digitalisieren. Die Daten zeigen, wo eine Brandmeldeanlage installiert ist, wo geschützte Kulturgüter liegen oder wo bei einem Brand Fotovoltaikanlagen ausgeschaltet werden können. Im Ernstfall, wenn rasche Entscheide gefragt sind, sind solche Informationen sehr wichtig.

Mit Dokumentieren und Inventarisieren hat der gelernte Maschinenmechaniker Erfahrung. Als junger Bursche in einem Zeichnungsbüro musste er Katasterpläne und den Wasserversorgungsatlas der Schweiz erstellen. Da war Feldarbeit gefragt.

«Im Kanton Luzern lief ich mit einer 25’000er-Karte von Hof zu Hof, skizzierte jede Quelle und jede Fassung auf. Davon erstellten wir die Karten.»

Im Lauf der Zeit wurden die Katasterpläne digitalisiert, Unternährer war sozusagen ein Mann der ersten Stunde.

Sein Wort hat Gewicht – bei Baugesuchen und bei Grossanlässen

Der Brandschutzfachmann hat auf den Monitoren in seinem Büro den Überblick. Jeder Hydrant ist eingezeichnet und praktisch jedes Luzerner Gebäude ist erfasst. Sein Wort hat auch Gewicht bei Baugesuchen aller Art und Bewilligungen von Grossveranstaltungen. Grosses Thema war etwa das sogenannte Crowd Management, bei dem Luzern Erfahrungen aus Zürich von der Street Parade einfliessen lassen konnte. Wichtig war das insbesondere für die Fasnacht:

«Der Versuch, in der Altstadt einigermassen eine Ordnung reinzubringen, bei der die Sicherheit gewährleistet werden kann, war eine Herausforderung.»

Kern der Aufgabe war, Sicherheitsstandards festzulegen, Personenflüsse zu koordinieren und mit baulichen Massnahmen Massenpanik zu verhindern, etwa mit der Signalisierung von Fluchtwegen.

Schmutziger Donnerstag: Sechs Personen pro Quadratmeter

Heute sind die Leute etwas mehr zu überzeugen, Abstände einzuhalten. «Bei Luftaufnahmen wurden an einem schmutzigen Donnerstag nach dem Urknall unter der Egg 5,9 Personen pro Quadratmeter festgestellt. Wir versuchten, Stände auseinander zu stellen, damit sich Fluchtwege ergeben.»

Unternährer musste sich als Vertreter der Feuerpolizei mit der Kundschaft beziehungsweise den Organisatoren finden.

«Es waren nicht immer alle kooperativ und einsichtig. Heute aber ist es mehrheitlich partnerschaftlich. Meine Devise war, nicht mit dem Holzhammer zu agieren, sondern immer zu überzeugen.»

Er zeigte auf, wo Gefahren liegen, gab Empfehlungen zur Prävention ab und informierte über die Brandschutzrichtlinien. Dabei appellierte er an den gesunden Menschenverstand.

Mit seinem Fachwissen und oft auch mit Humor habe es Edi Unternährer verstanden, sich einzubringen und Lösungsansätze zu präsentieren, beschreibt Theo Honermann, Kommandant der Luzerner Feuerwehr, seinen langjährigen Mitarbeiter. Es sei ihm gelungen, für Sicherheitsanliegen ebenso einzustehen wie für die Interessen des Gegenübers.

«Was Edi beanstanden musste, konnte er immer mit seinem Praxishintergrund begründen. Was er sagte, hatte Hand und Fuss, das verlieh ihm Glaubwürdigkeit.»

Dank solch kompetenten Menschen, die sich mit Herzblut engagieren, geniesse die Feuerwehr einen guten Ruf. «Wir werden Edi vermissen.»

Zum guten Ruf der Feuerwehr hat Edi Unternährer ab 1978 in Eschenbach beigetragen, wo er 1988 Kommandant wurde. Seine erste Einsatzleitung hatte man ihm drei Jahre nach dem Offizierskurs an einem Sonntagmorgen übertragen.

«Wir standen vor einer brennenden Scheune. Plötzlich sagte der Fourier: Edi, du bist der einzige Offizier auf dem Platz. Hinstehen und Befehle erteilen.»

Ungern erinnert er sich an die Brandserie im Seetal von 1982. «Einige Scheunen wurden mehrere Male angezündet, eine am selben Tag sogar zweimal. Die Brandanschläge richteten sich zum Teil gegen Personen. Diese Sache ging tief», schildert er.

Jetzt erstellt er Karten zum Biber-Bestand

Nun aber blickt Edi Unternährer in die Zukunft. Grosses Hobby ist und bleibt die Kartografie. Von Interesse sind aber nicht mehr Leitungen, Quellen oder Gebäude, sondern der Biber, dessen Bestand in einer Datenbank erfasst wird. Das heisst erneut Feldarbeit am Wasser und viel frische Luft. Solches gefällt Unternährer, denn er ist oft und gerne in der Natur.

Zur Arbeit fuhr er meistens mit einem E-Bike. In sechs Jahren hat er so 20’000 Kilometer zurückgelegt. Als Pensionär nimmt er ein richtiges Velo. Im April will er mit seiner Frau vom Oberalppass, der Quelle des Rheins, bis nach Rotterdam fahren – dem Wasser entlang.

