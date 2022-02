Stadt Luzern Trotz Nein zur Velostation: Erhält die Bahnhofstrasse doch noch eine Velorampe? Nach dem Nein zur Velostation beginnt die Suche nach Alternativen. Dabei kommen auch alte Ideen wieder auf den Tisch – zum Beispiel ein Velotunnel von der Bahnhofstrasse ins heutige Autoparkhaus. Robert Knobel Jetzt kommentieren 16.02.2022, 05.00 Uhr

Am Sonntag haben die Stadtluzerner Stimmberechtigten Nein gesagt zum Bau einer unterirdischen Velostation beim Bahnhof. So bleibt dort vorerst alles beim Alten. Die Bahnhofstrasse wird zwar bald saniert und neu gestaltet – aber die Hunderten Velos, die dort parkiert sind, werden auch künftig das Strassenbild prägen.

Parkierte Velos vor der Hauptpost auf der Bahnhofstrasse. Bild: Pius Amrein (Luzern, 13. Februar 2022)

Mittelfristig braucht es aber neue Lösungen für die Veloparkierung am Bahnhof. Das haben Befürworter und Gegner der Velostation bereits am Sonntag betont. Denn während der Bauarbeiten für den Durchgangsbahnhof werden ab 2028 zahlreiche Veloabstellplätze weichen müssen. Hinzu kommt, dass die Nachfrage nach Veloparkplätzen am Bahnhof zunimmt – die Stadt rechnet bis 2035 mit einem Bedarf von 7000 Plätzen – mehr als doppelt so viel wie heute zur Verfügung stehen.

Doch wo sollen diese zusätzlichen Plätze entstehen? Mögliche Antworten liefert der Bericht zur «Testplanung Durchgangsbahnhof Luzern», der erste Ideen für die Entwicklung des Bahnhofsgebiets bis 2040 aufzeigt. Auf Basis dieses Berichts will die Stadt die Veloplanung am Bahnhof weiter konkretisieren.

Die Velostation Bahnhofstrasse wird explizit im Bericht erwähnt. Nach deren Ablehnung ist unklar, wo auf der Nordseite des Bahnhofs zusätzliche Abstellplätze entstehen könnten. Die 400 Plätze, die es heute auf der Bahnhofstrasse gibt, werden auch nach der Umgestaltung der Strasse dort bleiben. Eine Vergrösserung der Parkierungsfläche ist im Moment nicht geplant, «wäre aber relativ einfach umzusetzen», wie Roger Schürmann, Bereichsleiter im Tiefbauamt sagt. Allerdings ginge das dann auf Kosten des Fussverkehrs. Möglich sei auch, dass frühere Ideen, die zu Gunsten der Velostation Bahnhofstrasse verworfen worden waren, wieder auf den Tisch kommen. Dazu gehört die teilweise Umnutzung des heutigen Autoparkhauses beim KKL (Bahnhofparking P1) für Velos.

Das Bahnhofparking zwischen Bahnhof und KKL. Werden hier dereinst Velos parkiert? Bild: Nadia Schärli

Was aufhorchen lässt: Das Parking würde über einen 100 bis 150 Meter langen Tunnel von der Bahnhofstrasse her erschlossen. Es ist also möglich, dass die Bahnhofstrasse doch noch eine Velorampe erhält – mit dem Unterschied, dass nicht eine ganze Velostation gegraben würde, sondern bloss ein Tunnel.

So hätte die Rampe zur Velostation Bahnhofstrasse ausgesehen. Visualisierung: Stadt Luzern

Ob eine solche Lösung mit dem Durchgangsbahnhof kompatibel wäre, ist allerdings unklar. Denn gemäss den aktuellen Planungen muss ein Grossteil oder gar das gesamte Bahnhofparking P1 aufgehoben werden, da genau dort der unterirdische Bahnhof entsteht.

Mit der Velostation bei der Uni gibt es bereits heute ein grösseres Veloparking. Nach Fertigstellung des Durchgangsbahnhofs wird auf der Ostseite des Bahnhofs viel Platz frei – die Zahl der Veloplätze soll stark erhöht werden. Allerdings: Da die heutige Velostation in unmittelbarer Nähe des künftigen unterirdischen Bahnhofs liegt, muss sie während der Bauarbeiten der Baustelle Platz machen. Das war mit ein Grund, weshalb die Stadt die Velostation Bahnhofstrasse vorantreiben wollte – sie hätte die wegfallenden Plätze teilweise kompensiert.

Die Velostation bei der Uni muss wegen des Durchgangsbahnhofs weichen. Bild: Nadia Schärli

Auch auf der anderen Bahnhofseite gibt es heute ein Veloparking – in der SBB-Unterführung Seite Habsburgerstrasse. Gemäss dem Willen des Stadtparlaments soll es in den nächsten Jahren vergrössert werden. Zudem soll eine Rampe die Zufahrt erleichtern und die Unterführung so ausgebaut werden, dass sie für Velos durchgehend befahrbar wird. Der Stadtrat wird noch in diesem Jahr ein Projekt vorlegen.

Veloparkplätze in der SBB-Unterführung: Sie sollen zuerst ausgebaut werden, später aber ganz verschwinden. Bild: Pius Amrein

Doch auch hier kommt später der Durchgangsbahnhof in die Quere. Denn die SBB-Unterführung soll dereinst in eine Ladenpassage mit direktem Zugang zum übrigen Bahnhof münden. Die heutige Unterführung inklusive Veloparking wird es so nicht mehr geben.

«Die Stadt prüft derzeit in enger Zusammenarbeit mit der SBB, ob zusammen mit dem Durchgangsbahnhof eine durchgehend befahrbare Veloverbindung unter den Gleisen erstellt werden kann»

, sagt Roger Schürmann. Dabei stehe auch eine neue Velostation unter den Geleisen im Raum.

Die Unterführung zwischen Neustadt und Velostation Uni: Hier muss man das Velo teilweise schieben. Die Verbindung soll durchgehend befahrbar werden – und das soll auch nach Eröffnung des neuen Bahnhofs so bleiben, hofft die Stadt. Bild: Dominik Wunderli

Klar ist: Nach dem Nein zur Velostation ist die Stadt noch stärker gefordert, in Sachen Veloparkierung den Dialog mit den SBB zu suchen. Dabei drängt die Zeit: Schon in diesem Frühling wird der Stadtrat dem Parlament einen Bericht und Antrag vorlegen, in dem die Entwicklung des Bahnhofsgebiets während und nach dem Bau des Durchgangsbahnhofs weiter konkretisiert wird.

