Stadt Luzern Es bleibt kein Stein auf dem anderen: Das Stadtfest Luzern verpasst sich eine Kur Von Luzern, für Luzern: Das Stadtfest Luzern soll regionaler und kleiner werden. Doch ob das klappt, weiss auch das OK nicht. Matthias Stadler 21.04.2022, 11.42 Uhr

Es kann wieder gefeiert werden in Luzern. Bild: Nadia Schärli (24. Juni 2017)

Zum letzten Mal fand das Luzerner Fest 2018 statt. Nach einer Denk- und später einer Coronapause laden die Organisatoren nun zur Neuauflage des beliebten Volksfests. Dabei bleibt aber kein Stein auf dem anderen, wie das OK an einer Pressekonferenz am Donnerstag bekannt gab. «Wir wollen das Fest persönlicher gestalten und kleiner machen», sagte OK-Präsidentin Nicole Reisinger.

Das Fest heisst nun Stadtfest Luzern. Und das Ziel ist, dass dieses nicht mehr gefühlt die halbe Schweiz ans Luzerner Seebecken lockt, sondern vor allem Besucher aus der Region anzieht. Von Luzern, für Luzern, lautet die Losung. Entsprechend buchte das OK, das ebenfalls neu zusammengestellt ist, auch keine nationalen Musikgrössen wie etwa den Rapper Bligg. Neu sind regionale Künstler gefragt.

Noch 2018 trat mit Dodo ein national bekannter Künstler auf. Bild: Philipp Schmidli (30. Juni 2018)

Weiter ist das Feuerwerk ersatzlos gestrichen. Und die Organisatoren setzen nun auch vermehret auf kulinarische Angebote, etwa eine Gin-Bar und ein Weinareal. Zudem wird «Luzern zu Tisch», das 2021 durchgeführt wurde, einen Standort am Fest erhalten.

Weg vom Seebecken, hin zur Reuss und in die Altstadt

Auch der Austragungsort ändert sich. Feierten die Besucherinnen und Besucher früher am Luzerner Seebecken, konzentriert sich das Geschehen in Zukunft auf die Altstadt und auf beide Seiten der Reuss. Diese Massnahmen sollen dazu führen, dass rund 60'000 Besucherinnen und Besucher ans Fest kommen – früher lag man bedeutend über dieser Zahl. «Wir haben mit vielen Leuten gesprochen und von diesen oft den Wunsch gehört, dass das Stadtfest wieder persönlicher werden soll. Das haben wir uns sehr zu Herzen genommen», erklärte Nicole Reisinger an der Pressekonferenz.

Auch verschiedene Musikformationen

treten an der Ausgabe 2022 auf. Bild: Eveline Beerkircher

(23. Juni 2017)

Doch ob das funktioniert – sprich, ob tatsächlich weniger Gäste nach Luzern kommen – weiss auch das OK nicht: «Wir müssen das neue Konzept jetzt einfach mal ausprobieren. Dann sehen wir weiter», sagte Christoph Risi, Leiter der Geschäftsstelle.

Das Fest findet, wie schon früher, am letzten Juni-Wochenende statt. Heuer also am 24. und 25. Juni. Dabei soll am Freitag um Mitternacht und am Samstag um 1 Uhr in der Früh Schluss sein. «Es gibt also kein Halligalli mehr bis tief in die Nacht», betonte Christoph Risi. Die Einnahmen fliessen wie früher der Stiftung «Luzern hilft» zu, die das Geld für karitative Zwecke einsetzt. Die Stadt Luzern hat für das Fest 200'000 Franken gesprochen.