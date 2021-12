EWL will Geld für Klimastrategie Stadt Luzern. SP, Grüne dagegen

Stadt Luzern EWL braucht Geld – doch die Linken wollen Landverkäufe stoppen «Vernichtung von Volksvermögen»: SP und Grüne nehmen Landverkäufe der EWL ins Visier. Auch das Parlament macht zunehmend Druck. Der Stadtrat warnt vor Einmischung in interne Angelegenheiten der EWL. Robert Knobel Jetzt kommentieren Aktualisiert 09.12.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der städtische Energieversorger EWL hat ein Problem: In den nächsten 20 Jahren müssen fast alle Gasheizungen der Stadt Luzern durch Fern- oder Erdwärme ersetzt werden. So will es die städtische Klima- und Energiestrategie. Das ist eine gigantische Aufgabe, denn heute werden fast 90 Prozent der Gebäude in Luzern mit Gas geheizt. EWL verdient mit dem Gas viel Geld. Diese Einnahmen werden künftig wegfallen. Hinzu kommen die Investitionen in die neuen Heizungen, die enorme Summen verschlingen.

Die gute Nachricht: EWL besitzt zahlreiche Grundstücke, von denen längst nicht alle für betriebliche Zwecke gebraucht werden. Deshalb will EWL diese verkaufen – und den Erlös zur Finanzierung der Klimastrategie einsetzen. Verkaufskandidaten sind etwa das Areal Steghof gegenüber dem Neubad sowie eine Liegenschaft an der Rosenstrasse in Kriens. Auch mehrere Grundstücke in Engelberg sollen abgestossen werden.

Die Grundstücke gehörten einst der Stadt

Diese Pläne haben die Linken im Luzerner Stadtparlament auf den Plan gerufen. So fordern Mario Stübi (SP) und Jona Studhalter (Junge Grüne) ein Verkaufsverbot für EWL-Liegenschaften an Private. «Ein Verkauf wäre eine Vernichtung von Volksvermögen», wie Mario Stübi sagt. Dazu muss man wissen: Die meisten Grundstücke, die EWL heute besitzt, waren früher Eigentum der Stadt Luzern. Erst mit der Verselbstständigung der EWL 2001 gingen die Grundstücke in die neu gegründete AG über.

Der Stadtrat lehnt ein Verkaufsverbot vehement ab, wie er in seiner Antwort auf das Postulat schreibt. Von einer «Vernichtung von Volksvermögen» könne keine Rede sein. Da EWL zu 100 Prozent der Stadt gehört, würden Erlöse aus Landverkäufen letztlich auch wieder der Stadt zugutekommen. Zudem habe die Stadt gar keine Kompetenz, ein Verkaufsverbot auszusprechen:

«Ein generelles Verkaufsverbot käme einer unzulässigen Einmischung in die Rechte und Pflichten des Verwaltungsrats gleich.»

Gemäss Mario Stübi sollen Verkäufe von EWL-Grundstücken zumindest dann erlaubt bleiben, wenn sie «in unspekulative Bahnen geleitet» werden und an gemeinnützige oder staatliche Organisationen gehen. Zu Letzteren gehört auch die Stadt.

Und dies ist denn auch die eigentliche Absicht dahinter: Die EWL-Liegenschaften sollen möglichst wieder in den Schoss der Stadt zurückgeholt werden. Darauf zielt ein weiteres Postulat von Mario Stübi und Simon Roth (SP): Die beiden schlagen vor, dass EWL anstelle der üblichen Dividende auch mal einzelne Liegenschaften an die Stadt «ausschütten» könnte. Im Visier haben sie insbesondere das EWL-Stammareal an der Industriestrasse. Doch auch diese Forderung ist für den Stadtrat unrealistisch – und kommt überdies zu spät. Auf dem Areal an der Industriestrasse ist bekanntlich eine Wohnüberbauung mitsamt neuem Feuerwehr-Stützpunkt geplant. Die Eröffnung ist für 2025 geplant. Realisiert wird die Überbauung von der neu gegründeten EWL Areal AG, welche das Grundstück im Baurecht übernimmt. An dieser AG sind neben EWL auch die ABL und die Stadt Luzern beteiligt.

Die geplante Überbauung auf dem EWL-Stammareal. Visualisierung: PD

Die geplante Überbauung auf dem EWL-Stammareal im Video. Video: Geoinformationszentrum Stadt Luzern.

Soll die Stadt 13 Jahre lang auf Dividenden verzichten?

Müsste das Grundstück nun ins Eigentum der Stadt übergehen, wären das ganze Konstrukt und der Zeitplan in Frage gestellt, warnt der Stadtrat. Ganz abgesehen davon: Die Stadt erhält von der EWL jährlich zwölf Millionen Franken an Dividenden. Damit EWL den Umbau der Wärmeversorgung finanzieren kann, schüttet sie künftig nur noch halb so viel an die Stadt aus. Würde die Stadt nun das Areal Industriestrasse als Sachdividende erhalten, müsste sie im Gegenzug 13 Jahre lang vollständig auf Dividenden verzichten. Das könne sich die Stadt nicht leisten, so der Stadtrat.

In Erfüllung gehen könnte der Wunsch der Linken hingegen beim EWL-Areal Steghof. Die Stadt ist an einem Kauf interessiert, weil es sich um ein wichtiges Puzzleteil in der Stadtentwicklung handle, so der Stadtrat.

Wachsender Druck aus dem Parlament

Die beiden Postulate wurden im Stadtparlament noch nicht behandelt. Doch das Parlament hat bereits Ende November klargemacht, dass es bei der Liegenschaftspolitik der EWL mitreden will: EWL solle seine Liegenschaftsstrategie mit der Stadt absprechen. Das wurde anlässlich der Debatte rund ums Beteiligungsmanagement mittels Protokollbemerkung gefordert.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen