Stadt Luzern EWL will an der Industriestrasse einen Altbau abreissen: Gibt's einen neuen «Fall Eichwäldli»? Im April soll das Haus an der Industriestrasse 16 abgerissen werden. Das sei ein «Abriss auf Vorrat», ärgern sich Kritiker. Doch die EWL verteidigt die Pläne: Man brauche den Platz. Simon Mathis 12.02.2021, 15.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der geplante Abbruch der Soldatenstube am Stadtluzerner Murmattweg 2 bewegt die Gemüter. SP und Grüne werfen dem Stadtrat vor, er wolle Wohnraum auf Vorrat abbrechen. Nun weist die IG Industriestrasse per Mitteilung auf ein weiteres Vorhaben hin, das als «Abriss auf Vorrat» zu bezeichnen sei. Der Stadtbetrieb EWL wolle den Altbau an der Industriestrasse 16 rückbauen: