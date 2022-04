Fashion Revolution Week in Luzern: Nachhaltig schneidern

Stadt Luzern Mode für mehr als einen Tag: Diese Schneiderin setzt auf Langlebigkeit Ingrid Spreitzhofer schneidert seit einem Vierteljahrhundert. Dabei ist ihr Nachhaltigkeit besonders wichtig, ihr Einfluss ist jedoch begrenzt. Sandra Monika Ziegler Jetzt kommentieren 20.04.2022, 05.00 Uhr

Das Kerngeschäft von Schneiderin Ingrid Spreitzhofer (48) ist eigentlich die Hochzeitsbranche. Doch auch hier hat das Virus seine Spuren hinterlassen: Weniger Feste bedeuten weniger Galamode und somit weniger Aufträge. Als Ersatz kamen dann in Coronazeiten die Heimtextilien. Seit 2008 hat die Österreicherin ihr Nähatelier «Die Schneiderin» in Luzern, seit 2012 am Blumenweg 8 in der Luzerner Neustadt. Ihre Kundschaft ist breit gefächert, jung und älter, Frauen wie Männer.

Die Schneiderin Ingrid Spreitzhofer in ihrem Atelier am Blumenweg in Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 5. April 2022)

Zurzeit läuft die «Fashion Revolution Week» auch in der Stadt Luzern mit diversen Aktivitäten. Diese macht auf die Ausbeutung von Arbeitskräften und natürlichen Ressourcen in der Modeindustrie aufmerksam. Mit Parcours und Workshops soll zum Nachdenken beim Kleiderkauf angeregt werden. Nachhaltigkeit begleitet auch die 48-jährige Schneiderin. Ihr verarbeiteter Stoff zeugt von Qualität und falls etwas nicht mehr passt, kann das problemlos angepasst werden. Beispielsweise ein neues Futter in der Lederjacke, ein neuer Reissverschluss oder ein Mantel, der gekürzt werden muss.

Der «Online-Wahnsinn» ist nicht zu bremsen

«Vor einiger Zeit wurde ich angefragt, ob man mein Nähatelier ‹Die Schneiderin› im Schweizer Reparaturführer auflisten könnte. Zu Beginn erwartete ich nicht viel davon. Ich hatte mich jedoch getäuscht, es kamen immer mehr Anfragen. Denn die Kundschaft geht bewusster mit den Materialien um und ändert eher ein Lieblingsstück, als es zu entsorgen», erzählt Ingrid Spreitzhofer. Die Reparaturkosten für ein Lieblingsstück würden gerne in Kauf genommen, denn meist habe das Stück auch eine wertvolle Geschichte.

Von einem Reparatur-Hype könne man trotzdem nicht sprechen. Sie sieht auch Grenzen im Bestreben, nachhaltig zu sein. So könne sie nur die Rettung eines Stückes anbieten, mehr Einfluss habe sie nicht. «Es kommen auch Kundinnen zu mir, die sich fünf, sechs Kleidungsstücke online bestellt haben. Sie wollen dann wissen, welches sich am besten zu einem Unikat abändern lässt.» Die anderen würden dann zurückgesendet. «Es ist ein Online-Wahnsinn, fernab von Nachhaltigkeit. Den zu stoppen, ist nicht möglich.»

Modernste Technik für Traditionshandwerk

Das Schneidergewerbe habe Tradition, verstaubt sei es jedoch nicht, wie Spreitzhofer betont: «Nebst den Nähmaschinen ist auch ein 3D-Drucker in Betrieb. Damit kann ich zum Beispiel ausgesuchte Knöpfe reproduzieren, die es längst nicht mehr gibt.» Sei es das kleine Schwarze oder eine Umhängetasche: Diese Technik mache es möglich. Zum Einsatz kam der 3D-Drucker auch bei einer Nachfertigung einer 250-jährigen britischen Uniformjacke, ein Auftrag aus höchsten klerikalen Kreisen. Mehr dazu will sie nicht preisgeben, denn auch in ihrem Metier ist Diskretion angesagt.

Ingrid Spreitzhofer in ihrem Atelier am Blumenweg 8 in Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 5. April 2022)

Die Schneiderzunft hat einen Wechsel erfahren. Spreitzhofer ist bald ein Vierteljahrhundert in der Branche, andere hätten kaum drei Jahre überlebt. «Es waren hauptsächlich Männer aus dem Nahen Osten. Sie konnten wohl nähen und waren vom Fach, haben aber die Mieten von bis zu 2500 Franken im Monat unterschätzt.» Und auch, dass sich Frauen ungern in Ateliers umziehen würden, in denen nur Männer am Werk sind, habe eine Rolle gespielt. «So haben sie sich wieder zurückgezogen», beschreibt Spreitzhofer die Entwicklung und fügt an: «In Luzern kann die Anzahl Schneiderinnen und Schneider mittlerweile an einer Hand abgezählt werden.»

