Fasnacht ist auch Kunst: Ausstellung im Stadthirsch Luzern

Stadt Luzern Fasnacht ist auch Kunst – das beweist dieses Trio mit einer neuen Ausstellung Die Ausstellung «Lozärner Fasnachtskunst» zeigt Lithografien, Radierungen, Masken von gegen 20 Künstlerinnen und Künstlern. Und sie ist erst noch fast jederzeit zu besichtigen. Roman Hodel 01.02.2022, 19.48 Uhr

Ein furchteinflössendes Gesicht mit Hörnern, Totenschädeln und Skeletten versehen ist im Schaufenster der Werbeagentur Stadthirsch an der Ecke Kasimir-Pfyffer-Strasse und Hirschengraben zu sehen. Es handelt sich um eine Radierung des Künstlers Urs Krähenbühl von 2003. In einem anderen Schaufenster hängt eine Lithografie des Künstlers Max Baumann von 1974. Auf dieser sind in allen möglichen Farben Mitglieder der Chatzemusig gezeichnet, deren Mitgründer er war. Daneben steht der goldige Königsböögg des Künstlers Basil Koch von 1993. Der Archivar der Maskenliebhaber-Gesellschaft hatte diesen für die MLG geschaffen. Es sind drei von mehr als 50 Exponaten, die an der neuen Ausstellung «Lozärner Fasnachtskunst» im «Stadthirsch» bis am 13. März zu besichtigen sind.

Die Trottoir-Ausstellung «Lozärner Fasnachtskunst» wird ihrem Namen gerecht: Man kann sie vom Trottoir aus bestaunen, (fast) jederzeit, und zwar in den Schaufenstern der Werbeagentur Stadthirsch an der Ecke Hirschengraben/Kasimir-Pfyffer-Strasse. Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 31. Januar 2022) Links eine Lithografie von Max Baumann zur Chatzemusig (1974), rechts der Königsböögg von Basil Koch (1993). Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 31. Januar 2022) Das Präsidentenzepter der Maskenliebhaber-Gesellschaft von Charles Gerig. Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 31. Januar 2022) Lithografie von Gradimir Smudja, Zunft zu Safran (1996). Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 31. Januar 2022) Radierung von Urs Krähenbuehl (2003). Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 31. Januar 2022) Radierung von Urs Krähenbuehl (2014). Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 31. Januar 2022) Ein paar Grende und Masken müssen natürlich auch sein. Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 31. Januar 2022) Und sie haben die Ausstellung initiiert (von links): Silvan Kaeser, Basil Koch und Peti Federer. Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 31. Januar 2022)

Basil Koch ist gleichzeitig einer der drei Initianten; neben Peti Federer, Sprecher des Lozärner Fasnachtskomitees, und «Stadthirsch»-Inhaber Silvan Kaeser. Koch sagt:

«Die beiden kamen in der Adventszeit mit der Idee auf mich zu und ich musste nicht lange überlegen.»

Wichtig sei ihnen, dass nicht nur Grende gezeigt werden, sondern auch Lithografien und Radierungen. «Fasnacht ist Brauchtum und auch Kultur», so Koch. Als MLG-Archivar sei er bezüglich Exponaten an der Quelle, verfüge selber über einige Werke und zudem über ein grosses Beziehungsnetz.

Links eine Lithografie zur Chatzemusig von Max Baumann (1974), rechts der Königsböögg von Basil Koch (1993). Bild: Patrick Hürlimann, (Luzern, 31. Januar 2022)

Die beiden letzten Punkte gelten für Federer ebenfalls. Er sagt: «Wir hatten schnell mehr als genug Exponate beieinander – wichtig war uns der Fokus auf die Fasnachtskunst der letzten Jahrzehnte.» Ihre Ausstellung sei überdies keine Konkurrenz zum Bockstall, der Kunstausstellung von Silvio Panizza, die früher jeweils im Rebstock über die Bühne ging und dieses Jahr ausfällt. «Als wir die Idee zur Ausstellung hatten, stand die Durchführung der Fasnacht 2022 derart auf der Kippe, dass wir uns sagten, wenigstens im ‹Stadthirsch› wird sie sicher stattfinden», so Federer. Inzwischen stehen die Chancen für eine teilweise Durchführung besser, wodurch die Fasnachtskunst-Ausstellung nun eine Einstimmung auf die fünfte Jahreszeit sein soll.

Die Initianten der Ausstellung «Lozärner Fasnachtskunst» (von links): Silvan Kaeser, Basil Koch und Peti Federer. Bild: Patrick Hürlimann, (Luzern, 31. Januar 2022)

Sogar Masken des Guugger-Vaters Sepp Ebinger sind ausgestellt

Zumal das Ganze pandemiegerecht organisiert ist: Die meisten Exponate der gegen 20 Künstlerinnen und Künstler hängen oder stehen in den Schaufenstern und können fast zu jeder Tages- und Nachtzeit betrachtet werden. Darum die Bezeichnung Trottoir-Ausstellung. Einzig die Masken, wovon zwei aus den 1950er-Jahren sogar vom Guugger-Vater Sepp Ebinger stammen, befinden sich an einer Wand im Innern der Agentur. Diese ist aber von aussen gut einsehbar. «Ich mag es, wenn bei uns in Form von Ausstellungen etwas läuft», sagt Silvan Kaeser.

Nach der Fasnachtskunst wird «Stadthirsch» dem Fumetto-Comic-Festival Gastrecht bieten. Kaeser, der das Plakat zur Fasnachtskunstausstellung gestaltet hat, schwärmt von den Exponaten:

«Gerade die Lithografien und Radierungen laden mit ihren Motiven zu einer Entdeckungsreise und zum Eintauchen in die Bilder ein.»

Und wem das eine oder andere Exponat so gut gefällt, dass er oder sie es am liebsten mit nach Hause nehmen möchte? Einzelne sind tatsächlich verkäuflich und entsprechend angeschrieben. Dazu zählt das Gesicht von Urs Krähenbühl von 2003. Die Radierung ist für 400 Franken zu haben.

Hinweis: Das Ausstellungsplakat ist käuflich, in der Agentur Stadthirsch, Grösse F4 in einer Auflage von je 15 Stück à 50 Franken, A3 auf 300g Halbkarton in einer Auflage von je 30 Stück à 25 Franken.