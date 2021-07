Luzerner Ferienpass 2021 startet am 19. Juli

Luzern Ferienpass 2021: 55 Ateliers, 200 Besichtigungen und 35 Spezialangebote Erneut bietet der Luzerner Ferienpass Kindern und Jugendlichen ab dem 19. Juli ein abwechslungsreiches Freizeitangebot. Der Pass kostet zwischen 12 und 17 Franken pro Woche und ist bereits erhältlich. 02.07.2021, 10.12 Uhr

Beim Ferienpassangebot erfreut sich das Malen grosser Beliebtheit. Bild: Stadt Luzern

Während den Sommerferien bieten die Stadt Luzern und die am Luzerner Ferienpass beteiligten Gemeinden wieder ein vielfältiges Programm für Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren an. Dies schreibt die Stadt Luzern in einer Medienmitteilung. Der Ferienpass steht diesmal unter dem Motto «Zauberwald». Nebst der Stadt Luzern sind folgende 16 Gemeinden am Luzerner Ferienpass beteiligt: Adligenswil, Buchrain, Dierikon, Ebikon, Emmen, Gisikon, Honau, Horw, Inwil, Kriens, Malters, Meggen, Root, Rothenburg, Schwarzenberg und Udligenswil.