Stadt Luzern Fernunterricht hat Ungleichheiten verstärkt – doch es gibt auch positive Aspekte Kinder, die sonst schon Probleme in der Schule hatten, bekundeten Mühe mit der Schulschliessung im Frühling 2020, so die Stadt Luzern. Dafür führte diese zu einem Digitalisierungsschub. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 29.10.2021, 15.14 Uhr

Es war für viele Kinder, Lehrpersonen und Eltern eine herausfordernde Zeit, als im Frühling 2020 sämtliche Schulen wegen der Coronapandemie für sechs Wochen geschlossen wurden. Nachdem der Kanton bereits vor einem Jahr eine Umfrage präsentiert hat, um die Erfahrungen aus der Fernunterrichtszeit zu erfassen, wird das Thema nun auch in der Stadt Luzern nochmals diskutiert. Grund ist eine Interpellation der Mitte, zu der der Stadtrat jetzt Stellung nimmt.

Alles in allem habe man die Fernunterrichtszeit den Umständen entsprechend gut gemeistert, lautet die Bilanz. «Es gab aber sehr grosse Unterschiede zwischen den Schulkindern», sagt Stadtpräsident und Bildungsdirektor Beat Züsli (SP). Einige konnten besser arbeiten, weil sie nicht durch die Klasse abgelenkt wurden. Andere bekundeten Mühe mit der Selbstständigkeit. «Tendenziell waren das jene Kinder, die bereits im normalen Unterricht Probleme hatten und von den Eltern bei schulischen Aufgaben noch zusätzliche Unterstützung benötigt hätten.»

Ältere Kinder waren besser ausgerüstet

Ungleichheiten wurden also tendenziell verstärkt. Solche gab es auch bezüglich Alter. So verfügen sämtliche Schülerinnen und Schüler auf der Sekstufe sowie in der 5. und 6. Primarklasse über einen eigenen Laptop. In der 1. und 2. Klasse gibt es ein Gerät für vier Kinder, in der 3. und 4. eines für zwei. Weiter falle es jüngeren Kindern generell schwerer, selbstständig zu arbeiten. Züsli sagt:

«Insgesamt sehen wir den Fernunterricht für den Regelfall problematisch. Die Qualität des direkten Kontakts ist nicht ersetzbar.»

Das deckt sich auch mit der damaligen kantonalen Umfrage, die zeigte, dass die Schulkinder ihre Leistung während des Fernunterrichts eher schlechter bewerteten als im Präsenzunterricht. Hinweise darauf, dass Kinder heute noch an den Nachwirkungen der Schulschliessungen leiden, hat die städtische Volksschule aber keine. «Zum Glück dauerte diese Zeit mit sechs Wochen deutlich weniger lang als in vielen anderen Ländern. Die Defizite konnten in der Zwischenzeit wieder aufgeholt werden», so Züsli.

Fernunterricht führte zu Digitalisierungsschub

Es gebe aber durchaus positive Aspekte. So habe der Fernunterricht zu einem Digitalisierungsschub geführt, das Know-how im Umgang mit digitalen Lernmitteln und den Officeanwendungen habe klar zugenommen. «Wir können einiges aus dieser Zeit mitnehmen», sagt Züsli. So sei es möglich, Kinder, die wegen Quarantäne oder aus sonstigen gesundheitlichen Gründen vorübergehend die Schule nicht besuchen können, dennoch zu unterrichten.

Hier gelte es, die Kostenentwicklung bei den Lernmitteln im Auge zu behalten, denn gute digitale Angebote hätten ein entsprechendes Preisschild, dürften analoge aber auch in Zukunft nicht vollständig ersetzen. «Bisher werden digitale Lernmittel häufig ergänzend eingesetzt», sagt Züsli.

Volksschule will via Messenger-App mit Eltern kommunizieren

Als weiteren Digitalisierungsschritt prüft die Stadt, welche Messenger-App für die Kommunikation mit den Eltern geeignet wäre. Whatsapp erfülle die Datenschutz-Vorgaben nicht. Derzeit würden Eltern hauptsächlich per E-Mail oder Brief informiert. Züsli: «Das wollen wir nicht abschaffen, aber Apps wären geeignet für Fälle, in denen die Information schnell erfolgen muss.»

Im Vorstoss wird auch die Musikschule thematisiert, deren Besuch freiwillig ist. 2020 sah es zunächst so aus, als würde die Nachfrage einbrechen. Die Zahl der Anmeldungen war stark rückläufig. «Instrumentenparcours konnten nicht durchgeführt werden und die Verunsicherung war bei vielen Eltern gross», sagt Züsli. Dank digitaler Angebote und einer Werbeoffensive hätten sich nachträglich aber doch viele Kinder angemeldet. «Inzwischen hat sich die Nachfrage fast wieder normalisiert.»