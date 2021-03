Corona-Schutzkonzept Luzerner Flohmarkt findet dieses Jahr im Vögeligärtli statt Der Luzerner Flohmarkt am Reusssteg kann wegen engen Platzverhältnissen nicht mit Schutzkonzept durchgeführt werden. Deshalb wird nun eine Durchführung im Vögeligärtli ausprobiert. 30.03.2021, 09.48 Uhr

Das Vögeligätli in der Stadt Luzern. Bild: PD

(jb) Der Luzerner Flohmarkt findet jeweils von Mai bis Oktober am Reusssteg statt. Zuletzt wurden an 59 Ständen gebrauchte Waren angeboten. Gemäss einer Mitteilung der Stadt Luzern, sind jedoch die Platzverhältnisse dort so eng, und nicht erweiterbar, dass der Flohmarkt nicht unter Einhaltung eines Schutzkonzepts durchgeführt werden kann. Deshalb wird der Flohmarkt im Rahmen eines Pilotprojekts in das «Vögeligärtli» verlegt.