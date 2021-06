Stadt Luzern Flüchtlingstreff «Hello Welcome» zieht an neuen Ort – und sucht noch Geld Der alte Pavillon hinter dem Hotel Astoria hat ausgedient: Im Spätsommer soll Hello Welcome an die Bundesstrasse ziehen. Robert Knobel 28.06.2021, 19.37 Uhr

Jassturnier für Asylbewerber – eines der Angebote im Treff Hello Welcome. Bild: Roger Grütter

Der Flüchtlingstreff Hello Welcome verlässt den Standort am Kauffmannweg hinter dem Hotel Astoria. In dem alten Pavillon befand sich der Treffpunkt bisher im Rahmen einer Zwischennutzung. Der künftige Standort befindet sich an der Bundesstrasse 13. Dort finden ab Anfang Juli umfangreiche Umbauarbeiten statt. Ziel ist, den neuen Hello-Welcome-Treff spätestens Anfang September dort zu eröffnen. In dem Gebäudekomplex, der «Bundeshaus» genannt werden soll, werden neben Hello Welcome noch andere Institutionen aus dem Sozial- und Integrationsbereich Platz finden, darunter Kunigo, Plan C, LernAtelier und Solinetz.