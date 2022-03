Pfarrei St. Philipp Neri Reussbühl: So tickt der neue Leiter.

Stadt Luzern Früher Anlageberater, bald Leiter der Reussbühler Pfarrei: So tickt Johannes Frank Johannes Frank tritt am 1. September die Stelle des Gemeindeleiters der Pfarrei St. Philipp Neri an. Ein verschlungener Weg führt ihn nach Reussbühl. Natalie Ehrenzweig Jetzt kommentieren 24.03.2022, 16.00 Uhr

Vor elf Jahren hat sich Johannes Franks Leben radikal geändert. Der studierte Betriebswirtschafter arbeitete als Finanzfachmann und Anlageberater. Mit seiner Frau und seiner Tochter war er 2008, nachdem sich die Familie bei einer Ferienreise in die Zentralschweiz verliebt hatte, von Deutschland nach Luzern gezogen. «Ich hatte auch Philosophie studiert und war schon immer ein Fragender, habe über den Sinn des Lebens nachgedacht», sagt der heute 52-Jährige. Dann nahm ihn 2011 ein guter Freund zum Jubiläumsfest einer Freikirche im ausverkauften Zürcher Hallenstadion mit.

«Ich war davon fasziniert, wie viele eher jüngere Menschen sich auf das Geschehen einliessen. Sie lobpriesen und dankten und hatten für sich offenbar einen Sinn gefunden», erinnert sich Johannes Frank. Er habe sich bis zu diesem Abend vom Verstand her immer gegen den Glauben und die Kirche gewehrt, sei mit 18 Jahren bewusst aus dem Firmweg ausgestiegen. «Mir war klar: Ich muss dieser Entdeckung auf den Grund gehen», erklärt er. Er begann in der Bibel zu lesen, wo er Antworten und Kraft gefunden habe.

«Ich hatte den Verstand ausgeschaltet und mit dem Herzen gehört. Nun wollte ich auch verstehen.»

Wenige Tage vor Ablauf der Anmeldefrist Ende August 2011 eröffnete er seiner Frau, dass er seinen Job an den Nagel hängen und an der Universität Luzern Theologie studieren wolle.

Der neue Gemeindeleiter der Pfarrei St. Philipp Neri, Johannes Frank, vor der Kirche. Bild: Patrick Hürlimann (Reussbühl, 15. März 2022)

Spiritualität der Freikirche habe ihm nicht zugesagt

Genau elf Jahre später, am kommenden 1. September, tritt Johannes Frank die Stelle als Gemeindeleiter der Reussbühler Pfarrei St. Philipp Neri an. «Als Quereinsteiger habe ich viel Unterstützung vom Bistum Basel erhalten», freut er sich. Die Spiritualität der Freikirche habe ihm nicht zugesagt, er sei schon katholisch. Trotzdem stelle er sich den kontrovers diskutierten Seiten der Kirche. «Natürlich gibt es Punkte der offiziellen Lehre, denen ich kritisch gegenüber stehe. Doch ich denke auch, dass die Kirche schlichtweg ein schlechtes Marketing hat», betont er und fügt an:

«Die Botschaft wird nicht schlecht, wenn der Botschafter schlecht ist. Und gerade im Bistum Basel ist sehr vieles möglich. Meine Arbeitgeber sind aber die Menschen, die Kirchensteuer zahlen. Es ist für mich ein grosses Geschenk, dass ich hier Gemeindeleiter sein darf.»

Er wolle für Menschen da sein, das mache für ihn Kirche aus. «Hier kommen Menschen zusammen, die sich einfach als Menschen begegnen wollen, die ineinander etwas Besonderes sehen und bei denen es nicht nur um Leistung geht», beschreibt er sein Kirchenverständnis. Um mit den Spannungen zwischen den eigenen Werten und denen der offiziellen Lehre umgehen zu können, tauscht sich der Theologe mit Kollegen aus. Zudem müsse man anerkennen, dass die Kritik an der Kirche nicht in allen Ländern gleich ausfallen und gewisse Widersprüche ausgehalten werden müssen, um für die Menschen da sein zu können.

Die Kirche St. Philipp Neri. Bild: Patrick Hürlimann (Reussbühl, 15. März 2022)

Reussbühls Multikulti-Charakter sagt ihm zu

Aushalten muss der verheiratete Gemeindeleiter mit zwei Kindern manchmal auch die Meinung von einigen Kirchengängern, die finden, dass er als Nicht-Priester nicht das Recht habe, diesen Job zu machen. «Wir haben alle eine Wahl. Es gibt verschiedene Kirchen und man kann nachschauen, wer wo predigt. So können alle sich das heraussuchen, was sie brauchen», sagt Johannes Frank. Zu diskutieren mache keinen Sinn, wenn jemand diese Einstellung habe. Der neue Gemeindeleiter stellt den Menschen ins Zentrum seiner Tätigkeit. So ist er offen für die Ökumene und interreligiöse Zusammenarbeit. Er ist überzeugt:

«Wir Menschen brauchen Demut und müssen verstehen, dass wir nicht alles im Leben im Griff haben.»

Nach seiner Ausbildung konnte Johannes Frank zwischen mehreren Stellen wählen. Dass die Familie nicht umziehen muss, war einer der Gründe, wieso er sich für Reussbühl entschied. Als Gemeindeleiter möchte er in erster Linie mal viel zuhören. «Ich möchte erfahren, was den Menschen auf der Seele liegt und welche Talente sie haben», sagt er. Da einige Pensionierungen anstehen, gehe es in der ersten Zeit darum, die Personalfragen zu klären und für reibungslose Übergänge zu sorgen. «Da ich selbst immigriert bin, spricht mich ausserdem der Multikulti-Charakter unserer Gemeinde an. Ich möchte Menschen befähigen», freut sich Johannes Frank auf seine Aufgabe.

