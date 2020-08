Stadt Luzern führt Rundgänge durch die Quartiere Bramberg und Maihof durch Die Erkenntnisse aus dem kantonalen Bauinventar für die Stadt Luzern werden regelmässig an Quartierrundgängen vorgestellt. Dieses Jahr führen die Rundgänge durch die Quartiere Bramberg und Maihof. 13.08.2020, 09.49 Uhr

(jvf/zim) In dem im Dezember 2017 in Kraft gesetzten kantonalen Bauinventar auf dem Gebiet der Stadt Luzern sind 17,3 Prozent der Gebäude in der Stadt Luzern als schützenswert oder erhaltenswert eingetragen. Die Eintragung eines Gebäudes ist aber laut Mitteilung der Stadt keine Unterschutzstellung, sondern eine wichtige Grundlage, um die Bevölkerung zu sensibilisieren und die architektonischen Schätze zu erhalten.

Die Erkenntnisse aus dem Bauinventar stellt das Team Denkmalpflege und Kulturgüterschutz der Stadt Luzern in Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege jeweils an Quartierrundgängen vor. Im Vorjahr führten die Rundgänge durch die Quartiere Hochwacht und Sternmatt. In diesem Jahr sind die Quartiere Maihof und Bramberg an der Reihe:

Quartierrundgang Maihof: Dienstag, 25. August, 17.30 Uhr.

Treffpunkt: Maihofschulhaus, Haupteingang.

Führung: Jasmin Riedener, Team Denkmalpflege und Kulturgüterschutz Stadt Luzern, und Mathias Steinmann, kantonale Denkmalpflege.

Dienstag, 25. August, 17.30 Uhr. Treffpunkt: Maihofschulhaus, Haupteingang. Führung: Jasmin Riedener, Team Denkmalpflege und Kulturgüterschutz Stadt Luzern, und Mathias Steinmann, kantonale Denkmalpflege. Quartierrundgang Bramberg: Dienstag, 1. September, 17.30 Uhr.

Treffpunkt: VBL-Haltestelle Brüggligasse.

Führung: Adeline Zumstein und Mathias Steinmann, kantonale Denkmalpflege.