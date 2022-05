Stadt Luzern Für das neue Velonetz müssten auch Parkplätze weichen Die Stadtluzerner Stimmberechtigten entscheiden über ein 27 Kilometer langes Netz an Velohauptrouten. Dies geht unter anderem auf Kosten von Autoparkplätzen. Die genaue Zahl ist noch offen. Robert Knobel Jetzt kommentieren 06.05.2022, 18.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am 15. Mai kommt in der Stadt Luzern der Gegenvorschlag zur zurückgezogenen Velonetz-Initiative zur Abstimmung. Er sieht vor, dass bis 2033 ein 27 Kilometer langes Netz an Velohauptrouten quer durch die Stadt geschaffen wird. Diese Hauptrouten bestehen aus 1,8 bis 2,5 Meter breiten Velospuren, die möglichst vom Autoverkehr getrennt verlaufen.

Wo immer möglich sollen die Velohauptrouten über Gemeindestrassen führen – dort kann die Stadt über die Gestaltung entscheiden. Für die Umsetzung beantragt der Stadtrat einen Kredit von 19,5 Millionen Franken, über den das Volk nun entscheidet. Im Kredit enthalten ist auch die Projektierung einer neuen Velobrücke über die Reuss im Gebiet Reusszopf.

Studie stellt Hunderte von Parkplätzen infrage

Im Stadtparlament war der Kredit fast unbestritten, einzig die SVP stimmte dagegen. Trotzdem könnte die Umsetzung des Velonetzes für Zündstoff sorgen. Die Stadt liess nämlich von einem externen Büro eine Machbarkeitsstudie erstellen. Diese nennt etwa drei Dutzend Strassenabschnitte, die optimiert werden müssten und liefert auch gleich mögliche Vorschläge zu baulichen Massnahmen. In vielen Fällen gehen die neuen Velowege auf Kosten von Autoparkplätzen. Würde man alles gemäss Studie realisieren, müssten mehrere Hundert weichen, insbesondere in den Quartieren Neustadt, Tribschen und Wesemlin.

Leevke Stutz, Co-Leiterin Mobilität beim städtischen Tiefbauamt, relativiert: Die Studie beinhalte lediglich sehr grobe Schätzungen bezüglich den baulichen Massnahmen. Man werde nochmals jeden einzelnen Abschnitt anschauen und dann individuell entscheiden, welche Massnahmen es tatsächlich braucht. Ganz ohne Aufhebung von Parkplätzen werde es wohl nicht gehen, sagt Stutz, fügt aber hinzu:

«Das Ziel des Gegenvorschlags zur Velo-Initiative ist nicht, Parkplätze abzubauen, sondern ein sicheres Velonetz zu schaffen.»

In vielen Fällen reiche es beispielsweise schon, bestehende Senkrechtparkplätze in Längsparkplätze umzuwandeln, um mehr Platz zu gewinnen. Letztlich sei die bauliche Situation vor Ort ausschlaggebend, ob Parkplätze weichen müssen oder nicht. Allerdings steht die Stadtverwaltung auch unter politischem Druck: Im Konzept Autoparkierung hat das Parlament 2021 explizit festgehalten, dass Autoparkplätze aufgehoben werden dürfen, wenn dies der Schaffung von Velowegen dient.

Freie Fahrt dank Velostrassen

Ein weiterer Vorschlag zur Umsetzung des Velonetzes ist wohl deutlich weniger umstritten als die Aufhebung von Parkplätzen: Die Studie empfiehlt auf vielen Streckenabschnitten, etwa auf der Habsburger-, Neustadt- und Winkelriedstrasse, die Schaffung von «Velostrassen». Diese sind über längere Strecken vortrittsberechtigt, was das schnelle Vorankommen für Velos erleichtert. Zudem dürfen dort Velos nebeneinander fahren. Autoverkehr ist auf Velostrassen weiterhin möglich.

Kantonsstrassen als Knackpunkt

Von den geplanten 27 Kilometern Velohauptrouten führen 8 Kilometer über Kantonsstrassen, weil Alternativen fehlen. So zum Beispiel auf der Achse Seebrücke-Zürichstrasse/Haldenstrasse. Der Stadtrat betont in der Botschaft zum Gegenvorschlag, man hoffe, auch diese Abschnitte innert zehn Jahren für Velos sicherer zu machen. Allerdings kann sich die Stadt lediglich beim Kanton «dafür einsetzen». Im Falle der Löwenstrasse ist ihm das 2021 immerhin gelungen: Der Kanton war einverstanden, auf einem kurzen Abschnitt eine 2,5 Meter breite Velospur zu realisieren. Die Löwenstrasse ist somit eine der ersten Strassen, die den Anforderungen an eine künftige Velohauptroute entspricht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen