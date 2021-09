Jugendherberge beim Verkehrshaus Luzern: Umzonung ist nötig

Stadt Luzern Plan B fürs Verkehrshaus-Hochhaus: Auch ein Hotelbetrieb wäre eine Option Im Gebäude soll eine Jugendherberge untergebracht werden, so die bisherige Absicht. Das bleibt auch weiterhin das Ziel, heisst es bei den Verantwortlichen. Doch noch gibt es viele offene Fragen zu klären. Stefan Dähler 22.09.2021, 17.21 Uhr

Das Hochhaus beim Verkehrshaus. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 22. September 2021)

Das in den 1960er-Jahren erbaute 30-Meter-Hochhausgebäude beim Verkehrshaus ist in die Jahre gekommen. Es soll umgebaut und anders genutzt werden. Zur Diskussion steht bekanntlich eine Jugendherberge. Dafür ist aber noch eine Zonenplanänderung nötig, wie die Stadt Luzern mitteilt (siehe Infotext unten). Diese wird nun aufgegleist. In der aktuellen Zone für öffentliche Zwecke wäre ein Hotelleriebetrieb nicht zulässig.

Umzonung tritt frühestens 2023 in Kraft Für das Verkehrshaus-Areal soll eine neue Sonderzone geschaffen werden, sagt Daniel Rudin, Ressortleiter Nutzungsplanung Stadt Luzern. Dabei werde eine maximale Gebäudehöhe von 21 Metern festgelegt, wobei für das 30-Meter-Hochhaus eine Bestandesgarantie gelten würde. So soll Rechtssicherheit geschaffen werden. Heute müssten Volumen und Höhe für jedes Bauvorhaben individuell beurteilt werden. Die Stadt rechnet damit, dass die Zonenplanänderung frühestens Anfang 2023 in Kraft tritt. «Sie befindet sich derzeit in der kantonalen Vorprüfung», sagt Rudin. «Zudem führen wir eine öffentliche Mitwirkung durch.» Auf der Plattform www.dialogluzern.ch können sich Interessierte vom 27. September bis zum 18. Oktober einbringen. Nachher folgen die Auswertung und allenfalls Anpassungen. Die öffentliche Auflage ist Anfang 2022 vorgesehen. Danach muss die Zonenplanänderung vom Grossen Stadtrat bewilligt werden, wobei ein Referendum möglich wäre. Abschliessend ist eine Genehmigung durch den Regierungsrat nötig.



Weiter heisst es in der Mitteilung: «Das Verkehrshaus, die Stadt Luzern und die Jugendherberge Luzern führen zurzeit Gespräche mit dem Ziel, dass die Jugendherberge dereinst ins Gebäude einzieht. Sollte dies nicht möglich sein, strebt das Verkehrshaus eine alternative Hotelnutzung an.» Diesen Satz könnte man so interpretieren, dass die Verhandlungen etwas schwierig sind. «Das ist nicht der Fall», sagt Verkehrshaus-Mediensprecher Olivier Burger. Zwischen den Schweizer Jugendherbergen und dem Verkehrshaus bestehe eine Absichtserklärung. Burger:

«Beim Hotel handelt es sich lediglich um den Plan B, konkret ist noch nichts.»

Derzeit befinden sich die Verkehrshaus-Verwaltung und private Geschäftsmieter im Hochhaus. Anfang 2023 ist der Umzug in das neue Mehrzweckgebäude an der Haldenstrasse geplant, das sich derzeit im Bau befindet. Danach wäre das Hochhaus verfügbar. Es stehen aber noch Sanierungs- und Umbauarbeiten an. «Wie die Kosten zwischen Jugendherbergen und Verkehrshaus aufgeteilt werden, ist noch in Verhandlung», sagt Burger. Zu den Kosten oder dazu, ob die Jugendherbergen das Gebäude im Baurecht übernehmen, seien noch keine konkreten Aussagen möglich. Das gesamte Museumsareal gehört der Stadt Luzern, die das Baurecht dem Verkehrshaus abgegeben hat.

Verzögerungen bei den Verhandlungen

Auch seitens der Jugendherbergen wird betont, dass es keine Probleme gebe bei den Verhandlungen. «Aber solange das Projekt nicht bewilligt ist, ist klar, dass sich das Verkehrshaus auch andere Optionen offenhalten muss», sagt René Dobler, Geschäftsleiter der Schweizerischen Stiftung für Sozialtourismus, Eigentümerin der Liegenschaften der Jugendherbergen. «Wichtig ist nun, dass die rechtliche Basis für einen Betrieb vor Ort geschaffen wird.»

Was es aber gegeben habe, seien Verzögerungen bei den Verhandlungen. Dies, weil wegen einer Beschwerde der Baustart des neuen Mehrzweckgebäudes an der Haldenstrasse später erfolgte als geplant. Letzteres hängt direkt mit dem Hochhausprojekt zusammen, weil dessen Nutzer künftig ins Mehrzweckgebäude zügeln sollen. «Nun haben wir die Verhandlungen wieder aufgenommen», sagt Dobler. Konkrete Aussagen zur geplanten Jugendherberge – Anzahl Zimmer oder Eröffnungstermin – seien noch nicht möglich. Ebenfalls offen ist, was mit der bisherigen Jugendherberge bei der Sedelstrasse passiert. Wie das Verkehrshaus-Areal befindet sich auch dieses Grundstück im Eigentum der Stadt. «Daher wird das gleich gemeinsam verhandelt», sagt Dobler.